80歲羅家英抗癌大半生看透生死　拒絕化療電療曾瞞母切肝盡孝道

現年80歲的資深藝人羅家英，多年來屢次憑頑強意志擊退病魔，其樂觀抗癌的生命力備受業界與大眾敬佩。早前他透露前列腺癌復發，目前選擇以藥物控制病情，每月自費約萬元醫藥費，並已打定主意絕不接受化療與電療。日前羅家英現身YouTube法律知識頻道《smartlegalhk 法識學堂》接受專訪，剖白橫跨二十載的抗癌心路歷程，不僅以極度豁達的態度面對末期救治抉擇，更傾囊相授一套獨創的「處世三招」養生保命心法。

羅家英剖白橫跨二十載的抗癌心路歷程。（YouTube@smartlegalhk 法識學堂）

羅家英面對末期救治絕不勉強。（YouTube@smartlegalhk 法識學堂）

羅家英首度患癌善意謊言瞞母切肝免擔憂

回顧抗癌歲月，羅家英坦言2004年初次確診肝癌時，內心同樣經歷過巨大恐懼：「第一次有肝癌呢，我係驚嘅。」面對未知的生死關卡，他透過誦讀《心經》逐漸領悟生命的因緣起滅與無常規律，心境從此豁然開朗：「心境悟到一啲嘢，就係生死、壽命同因緣際會嘅問題。我覺得唔需要驚，遲早都會有嗰一日。」他認為終日憂心忡忡只會讓身心受折磨，更會連累身邊至親一同受罪，倒不如坦然面對。

身為人子，羅家英在面對重病時始終將「不讓家人掛心」擺在首位。當年他為了安撫年邁母親的情緒，甚至不惜編造善意謊言，隱瞞切除部分肝臟的大型手術，謊稱只是十二指腸出血：「我阿媽問我乜嘢事，我話『哎！我十二指腸出血呀！』佢聽完鬆咗口氣，因為佢都試過。其實我係切咗一部分肝。講十二指腸就係唔想佢擔心，後尾佢知咩事，但結果我都冇事，佢都冇事啦。」

用善意謊言瞞母免遭擔憂。（YouTube@smartlegalhk 法識學堂）

羅家英力撐「預設醫療指示」拒受折磨

談及香港正立法推動的「預設醫療指示」（即拒絕無效的入侵性維持生命治療），羅家英在專訪中深表認同。專訪中律師亦特別向其釐清，「預設醫療指示」是指預先表明拒絕無效維持生命治療，與本港法律嚴格禁止的「安樂死」在法理與醫療實踐上有本質區別。談到抗癌後續方案，他毫不避諱地坦言：「我有Cancer（癌症），只要打某一種針，可以維持八年、控制得到。八年之後如果唔得，就可能要電療化療。我已經講明，嗰時我唔想電療、唔想化療，由得我自己。」

除了醫療層面上的斷捨離，羅家英更極力推崇人生尾聲的財務規劃智慧。他透露從小承襲母親務實的理財觀念，堅持一生不向外人借貸：「死係遲早都要去㗎啦。最要緊係你自己有積蓄，唔好臨過世冇錢。你有積蓄，可以慢慢使、請看護，夠使就唔使擔心。唔好同人借錢，前無債主，多好！呢個係我立身處世最緊要嘅事。」

羅家英力撐「預設醫療指示」。（YouTube@smartlegalhk 法識學堂）

傳授「處世三招」：懂偷懶、留餘地、極致樂觀

歷經無數人生風浪與疾苦考驗，羅家英在節目尾聲大方傳授其獨門的養生與處世哲學，指出做人若要長壽保命，有三樣心態必須牢牢掌握。第一招是學懂適度「偷懶」，拒絕過勞與內耗。羅家英強調做人切忌盲目「過於勤力」，只需將份內工作踏實做好即止，絕不盲目透支加班。

第二招是凡事只做「六至七成」，力戒劇烈與過度。他指出大眾往往誤以為運動或做事要做足百分之百甚至超負荷才有效，但身體其實難以承受長期透支。年輕時運動過量累積的暗傷，到了六十歲後便會轉化為關節與腰椎的頑疾。他主張萬事留有餘地，長者平日鍛鍊日行約五千步即可，適可而止才是養身根本。

第三招是心態極致樂觀，凡事「天塌下來當被蓋」。在羅家英眼中，這是三招之中的重中之重。他勉勵大眾做人切忌嫉妒、不要挑剔、拒絕小氣，更不可對人懷恨記仇。面對逆境時保持嘻嘻哈哈的豁達幽默，只要日常生活中問心無愧、不虧欠他人，且盡力行善助人，便是抵禦一切病魔侵蝕的最佳良藥。