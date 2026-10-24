璀璨之城｜張曦雯被遊說拍「僅穿內褲」戲 李佳芯：演員係冇得迫

TVB台慶劇《璀璨之城》，劇中有不少性感場面，當中陳瀅大膽演出，通訊事務管理局更接獲25宗投訴，而最近有傳張曦雯在劇中亦有場僅穿內褲的場面，她亦同意演出，但正式拍攝時監製、張智霖突然想張曦雯有更突破性演出，希望以無剪接的一鏡到底鏡頭，直接拍攝她脫去上衣大露背、僅穿底褲的畫面，張曦雯原本是拒絕臨時加戲，之後《璀璨之城》因劇本問題停工三個月，復工期間，袁詠儀前往探班並與張智霖、江美儀及張曦雯同桌用餐，眾人亦談論這場重頭戲，江美儀就以專業角度分析，指出該幕的大膽犧牲能讓後續劇情更具說服力，並勸張曦雯接拍；袁詠儀更承諾會在拍攝當天親自到場協調清場，獲得前輩大派定心丸後，張曦雯翌日主動向監製表示願意全力配合。

李佳芯今日出席《世界中風關注日》活動（葉志明攝影）

李佳芯今日出席《世界中風關注日》活動時，被問到以前在TVB，有沒有試過臨時被要求加戲，特別是性感場口，李佳芯就覺得一切決定應該尊重演員，「其實所謂嘅加戲即係調整劇情，任何都會嘅，包括今次我拍《悠長假期》都會，因為有時劇本出到嚟，之後去到現場拍攝，演員、導演有時真係會有所調整，最緊要大家傾，同埋合唔合理？就係咁簡單。」

李佳芯表示拍攝性感場面，事前應該與演員有良好溝通。

「（有無試過畀佢臨時加大尺度場面？）我又真係冇，因為通常如果真係咁大尺度，事前點樣都會傾下先，即或者睇劇本嘅時候。 大概會知『嘩！原來有場咁嘅戲喎』咁就要做心理準備，或者得有冇需要？自己接唔接受到？到拍嘅時候就會同監製導演傾 因為演員好得意，你要演員演戲，你一定要演員自己接受咗，消化咗先演到，如果唔係唔會演得好，咁所以其實係冇得逼㗎，我覺得唔合理。 我係唔會做得到，所以我未試過被逼加戲。」

張曦雯在《璀璨之城》有場未出街的「僅穿內褲」戲，想不到引發不少風波。

「（有冇試過？有啲男演員對手唔規矩？或者佢隻手擺咗啲唔應該地方？）應唔應該擺呢？就因人而異，即係有啲人覺得攬腰都唔得，有啲人覺得掂膊頭都唔得。但我就會覺得，只要有唔舒服，你咪表達囉。即係譬如佢真係冇搭咗埋嚟。 我又覺得『咦 你做咩？』可能有啲人係禮貌啫。咁如果禮貌我都冇乜所謂。但如果覺得唔舒服，咪表達出聲囉，可能我行開或者用身體又好，用語言又好去表達。

「我覺得人與人之間在乎溝通，即係可能人哋，有啲人可能覺得咁樣好Casual，有啲人覺得錫面好Casual，有啲人覺得掂下隻手都唔得嘅。 每個人嘅界線都唔同咯，其實都係在乎溝通。」

演員是迫不來的

不過張曦雯在《璀璨之城》劇中有場露背戲，原本不想拍，但最後經過江美儀、袁詠儀遊說下就拍攝，引來不少網民批評，覺得張曦雯被迫就範，李佳芯覺得都要由演員作最後決定「都係嗰句啦，演員自己先最瞭解劇情，即係如果佢覺得有需要，咁樣做而又合理，自己覺得都OK，咁咪做囉；如果覺得唔合理，其實⋯⋯都做唔到㗎，亦都唔會做得好。」

李佳芯表示自己都拍過不少大膽場面。（葉志明攝影）

被問到拍攝電視劇的界線，李佳芯就表示自己是保守的，但回望過去原來都拍過不少性感場面，她說：「我曾經⋯⋯都覺得係要有，因為我個人比較保守，但後尾，譬如呢段時間喺，以前拍過咁多電視劇，原來我唔覺唔覺，都有試過露背，都有試過著三點式，即係當然早期啲嘅時間，跟住我都覺得『嘩！ 原來我都幾大膽喎』但嗰刻你唔覺㗎。因為嗰刻你覺得咁個劇情真係要咁嘛，同埋最緊要出嚟唔核突。即係你出到嚟唔會令人覺得『嘩！你好暴露』或者特登去暴露一啲嘢，咁我就接受，我又覺得冇乜嘢。」