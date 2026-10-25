譚詠麟成龍曾志偉飯局　撞正林子祥葉蒨文網民驚呼神級偶遇

譚詠麟向來在圈中人緣極廣，經常相約好友聚餐。日前譚詠麟於社交平台分享聚會近照，同場包括成龍、曾志偉等多年好友。最令人驚喜的是，一行人竟在餐廳巧遇樂壇巨星夫妻檔林子祥與葉蒨文和電影導演劉家榮，引發網民熱議，大讚是「千載難逢的世紀合照」！

譚詠麟掌鏡自拍，與成龍、曾志偉、林子祥及葉蒨文同桌合照，星光熠熠。（微博照片）

黃昏先撞劉家榮 晚飯再遇「莎莉」與Lam

譚詠麟在社交平台貼出多張大合照，並興奮發文寫道：「黃昏時偶遇見到《少爺威威》的劉家榮，想不到晚飯的時候竟可見到《龍兄虎弟》、《小生怕怕》及《Bang Bang咁嘅聲》和莎莉葉蒨文的有關人等👏值得珍惜🤞」字裡行間充滿重逢的喜悅與感慨。

譚詠麟細數《龍兄虎弟》、《小生怕怕》經典代表作，掀起影迷回憶潮。（微博照片）

相中所見，眾人在高級餐廳同桌共聚，桌上放滿紅酒與精緻菜式。譚詠麟拿著手機自拍，掌鏡展現招牌燦爛笑容；成龍精神奕奕、身形保養極佳，曾志偉亦對鏡頭比出「V字」手勢及豎起拇指，氣氛相當熱鬧融洽。

成龍、曾志偉與譚詠麟飯局相聚，對著鏡頭舉V比讚，童心未泯。（微博照片）

大哥成龍穿著簡約白T配眼鏡，與多年好友碰杯暢談，極具親和力。（微博照片）

網民激讚：全部都係殿堂級

而林子祥與葉蒨文同樣搶鏡。葉蒨文身穿鮮紅色外套，頂著招牌優雅銀髮，皮膚白皙透亮，狀態大勇；一旁的林子祥則圍上經典圍巾，神采飛揚。 照片曝光後，吸引大批網民紛紛留言：「這一桌加起來是香港娛樂圈的黃金時代」、「真的是神級偶遇」、「每個人都是華語影視歌壇的殿堂級人物」、「能聚在一起太值得珍惜了」。