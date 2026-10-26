前八料港男冠軍淪為「送貨步兵」　翟威廉大方解畫講離巢近況

前無綫「八料香港先生」冠軍翟威廉日前被《香港01》讀者在港鐵站內「野生捕獲」，身穿灰色工字背心、手拉手推車親自送貨，一身健碩爆肌身材引來全網關注，更大讚他放下昔日藝人身段非常貼地。《香港01》就此聯絡到翟威廉，他親自解畫現身港鐵做「送貨步兵」的來龍去脈，並大方剖析離巢後的生意現狀。

翟威廉頭戴黑帽低調現身港鐵月台。（讀者提供）

前無綫「八料香港先生」冠軍翟威廉。（截圖）

否認放低身段做步兵 親自送貨全因「三大情況」

對於被途人拍到搭港鐵親自送貨，翟威廉直言完全沒有「放低身段」的想法。他透露，平時只有在三種特殊情況下才會親力親為出馬送貨：「通常三個情況我就會自己送：第一，要送好貴嘅酒；第二，對方趕唔切喺兩日前落單；第三，我要順便同經理傾生意。」 他憶述被讀者捕獲當天，正值送酒去尖沙咀一間餐廳：「因為好近地鐵站，所以其實好輕鬆。再重嘅酒只要當做係健身練習，基本上心情都好輕鬆，唯獨切記要避開放工時段嘅地鐵，嗰個真係太折磨人！」

翟威廉不純粹依靠幕前工作搵錢，他亦忙於打理日本清酒生意。

《香港01》讀者直擊前港男冠軍翟威廉現身港鐵站，毫無包袱親自拉手推車送貨。（01讀者提供）

清酒生意審慎營商拒盲目擴充

談及現時零售及餐飲環境，他坦言抱持謹慎態度應對：「清酒生意始終同香港本土營商環境息息相關，現時基本上都係採取保守狀態。要留意唔好囤積太多貨，做販賣活動時盡量以低成本進行，避免最後人工運輸雜費把盈利耗盡。」至於未來擴充計劃，他認為機遇與人脈比資金更關鍵：「遇到能互惠互利嘅團隊，比單純擴充資金更重要。」

翟威廉身穿灰色工字背心乘搭扶手電梯，結實手臂極之搶眼。

無後悔離巢 操大隻防中年發福：演渣男都要好外形

至於離巢TVB後全面做自由身及打理生意，問道心態上有什麼轉變以及有冇後悔過這個決定時，他坦言：「心態其實沒太多轉變，做生意之外，都是接下拍攝Job，做下Event，做下音樂嘢。雖然沒有以前在TVB劇接劇的模式，但每個工作活動都由自己計劃與接洽會更加有挑戰，體驗更全面。」

翟威廉無後悔離巢。

對於照片中展示出的健碩身形，翟威廉笑言操肌全因「抗衰老」：「主要是因為年紀大，肌肉質量下降，跟以往相同嘅身形已經不足以應付日常運動同工作，為免熱量收入大過支出變成中年肥佬，所以多做了重量訓練及注意飲食。」他亦補充，保持外形也是為了隨時重返幕前做好準備：「強壯啲嘅身體有利拍攝，始終我演開嘅角色唔係做兵就係做賊，有活力先演得似樣。就算係做個『花心渣男』，最好都係有個好嘅外形先有說服力！我隨時都等緊更有挑戰嘅故事與角色。」

放低昔日幕前小生光環，翟威廉靠自己雙手開拓事業新篇章，展現滿分男兒本色。(胡凱欣 攝)

感情狀態「暫時冇變」 自嘲是長年祝福別人的黃金NPC

感情方面，過去翟威廉曾以「伴侶模式」與追求自由的生活哲學引發話題。被問到現時的感情狀況及會否考慮成家立室時，他大方回應：「呢個問題每隔一段日子就會有人問，我只能回答說：『暫時冇變，將來變嘅機會率亦唔高。』」

他坦言追求無壓力的相處模式：「我希望關係上盡量『輕巧』，最緊要大家冇壓力，『人來人往，自由自在』就最好。而呢種唔穩定，就係我嘅最穩定。」看著身邊朋友陸續踏入人生另一階段，翟威廉幽默自嘲：「身邊有好多朋友都會成家立室、開始人生新一章，而我，就係長年祝福大家嘅『黃金NPC』。」

翟威廉離巢後積極經營清酒生意，為控制營運成本親自送貨上門，態度親民。(胡凱欣 攝)

翟威廉狀態大勇，手臂線條粗壯勻稱，爆肌身形比全盛期更橫更厚。（IG/@chakwilliam）