李尚正《李寶安》下周一首播　TVB急召《愛回家》三太KC變裝迎擊

HOY TV 77台將於10月26日（周一）晚上八時首播由李尚正擔正的全新處境劇《你的保安 李寶安》，面對來勢洶洶的對手，TVB亦不敢怠慢，在同時段播出新處境劇《愛·回家之三代同糖》，急召《愛·回家之開心速遞》兩位最具喜感的靈魂人物「三太」樊亦敏與「KC」歐瑞偉強勢加盟搶收視，雙方正面交鋒，火藥味極濃！

《你的保安 李寶安》將於10月26日首映。（資料圖片）

陣容鼎盛。（資料圖片）

《愛·回家之三代同糖》早前止跌。（截圖）

HOY TV來勢洶洶！李尚正率「廢柴保安隊」爆笑護豪宅

HOY TV 今次絕不手軟，新劇《你的保安 李寶安》由電影《死屍死時四十四》導演何爵天親自執導，並以該電影的外傳及衍生作品作為包裝。曾獲周星馳發掘、在《長江7號》及《美人魚》中憑冷面笑匠形象深入民心的李尚正，將再度飾演經典角色「李寶安」，並擔綱主演本劇。

劇中，李尚正化身豪宅「臨海峯」管理處的保安隊隊長，率領一眾「岩巉」下屬大放笑彈，成員包括飾演畢好彩的盧頌恩、飾演麥峰的麥沛東、飾演邱副隊長的曾睿智，以及「顏值擔當」飾演唐樂琛的王耀宏。早前釋出的預告片已經爆笑連場，阿正不僅與AI生成的狗狗上演生死對決並流下男兒淚，更騎呢扮木村拓哉跳舞，喜感度爆燈，未開播已經笑料百出！

李尚正飾演李寶安豪宅臨海峯管理處保安隊隊長。（ig@hk.hoy）

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TVB急召愛回家靈魂！「三太」樊亦敏化身浮誇開心果

面對 HOY TV 派出電影級班底強攻，TVB 立即變陣迎擊，《愛.回家之三代同糖》劇組急召在《愛.回家之開心速遞》最具喜感的「三太」樊亦敏和「KC」歐瑞偉加盟，兩人在新劇中將改頭換面以全新角色登場。

樊亦敏今次飾演56歲的神秘富豪家族成員龔喜（Grace），人設是「浮誇開心果」。她外表優雅但打扮極度浮誇，年過半百依然保有爛漫少女心。據知，樊亦敏在首兩集已換上多達6至7個造型，除了大曬野性味濃的「豹紋熟女 Look」及顏色 sharp 爆的「扮 Young 運動 Look」外，更有「自抽味」極濃的「嫦娥 Look」。劇中她還會與中學同學車婉婉有大量對手戲，兩人不但會撞 pat pat 大跳「見面舞」，更會齊齊在街頭 busking，極具看頭。樊亦敏今日現身《愛.回家之三代同糖》的宣傳活動，則大方呼籲觀眾「兩邊都睇」，最重要是觀眾喜歡。

樊亦敏同歐瑞偉強勢加盟《三代同糖》。（電視截圖）

《三代同糖》今日有街頭活動，近距離接觸市民。（電視截圖）

歐瑞偉唔再做「KC」。（電視截圖）

人頭湧湧。（電視截圖）

樊亦敏呢個造型霸氣十足。

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樊亦敏演車婉婉中學同學。

撞 pat pat 大跳「見面舞」。

「百變保鏢」KC迎戰 網民笑指搶群姐飯碗

至於歐瑞偉則飾演龔喜的60歲貼身保鏢朱基（K.C.），為配合「百變保鏢」的身份，他將會大玩變裝狂舞。身手了得的他為了搜集情報，會神出鬼沒地化身不同身份，一口氣換上西裝友、油漆工、掃地工、快遞員甚至賣魚小販等多個造型，當然少不了對撼 HOY TV 的「保安 Look」。最搞笑的是，KC 今次化身茶記伙計時更會展現罕見的燦爛笑容，令一眾《愛回家》粉絲大嗌期待，紛紛笑指 KC 今次「連群姐份工都撈埋」！

「百變保鏢」歐瑞偉神出鬼沒。

都有保安造型。