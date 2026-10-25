妹頭首演舞台劇急性失聲焦急落淚　開聲針冇效死頂一場後宣布延期

妹頭（盧頌恩）近日演出人生首套舞台劇《辦公室劇后》，前晚（23日）剛完成第一場，但之後突然傳來壞消息，她昨日（24日）下午眼濕濕、以虛弱沙啞聲線拍片，她說：「今日第二日開show，但係我把聲突然之間急性失咗，冇咗把聲。而家好驚……」講到這裡已明顯感覺到她非常憂心聲線狀態，強忍眼淚說：「而家係四點幾，準備去打支開聲針，唔知會點樣，希望都可以講到嘢，帶場good show俾大家！」

妹頭（盧頌恩）近日演出人生首套舞台劇《辦公室劇后》。（IG@traumaqueenhk）

妹頭（盧頌恩）近日演出人生首套舞台劇《辦公室劇后》。（IG@traumaqueenhk）

妹頭日前出席舞台劇拜神時，聲線都仍然正常。（吳子生攝）

妹頭在演出第二場下午眼濕濕、以虛弱沙啞聲線拍片。（IG@aiyanalo）

她說：「今日第二日開show，但係我把聲突然之間急性失咗，冇咗把聲。而家好驚……」（IG@aiyanalo）

她在帖文中又寫道：「劇場人成日話『死亡第二場』，真係唔信都唔得，突然失聲，原來真係好驚！個驚係驚對唔住買左飛入場睇嘅觀眾朋友，同影響個戲。而家等緊打針，醫生話幫我打支最勁既🙂‍↕️一定要極速好番呀😭」大量圈中好友及網民留言安慰妹頭、為她打氣，演出後她亦有「報平安」，她先向觀眾道歉：「第二場米奇老鼠咁失聲演出，實在十分抱歉。」但她亦十分感謝大家建議不同的偏方、正方，例如：飲管吹水泡/吸蒸氣/鹽水/清音丸/柑桔檸檬等等，教她以各種方法「搵返把聲」：「感受到超級嘅愛意同支持，最後係急症打咗嘅強效開聲針未有及時發揮功效，而呢一刻最有效既方法，我諗只有訓教。求集氣，聽日開番聲，我要繼續做可惡既 Melody!!」

妹頭非常憂心聲線狀態，強忍眼淚說：「而家係四點幾，準備去打支開聲針，唔知會點樣，希望都可以講到嘢，帶場good show俾大家！」（IG@aiyanalo）

妹頭發文寫道：「劇場人成日話『死亡第二場』，真係唔信都唔得，突然失聲，原來真係好驚！個驚係驚對唔住買左飛入場睇嘅觀眾朋友，同影響個戲。」（IG@aiyanalo）

妹頭透露會打最強效開聲針。（IG@aiyanalo）

妹頭的狀態令人心痛。（IG@aiyanalo）

演出後，妹頭先就「米奇老鼠咁失聲演出」向觀眾道歉，但十分感謝大家建議不同的偏方、正方，例如：飲管吹水泡/吸蒸氣/鹽水/清音丸/柑桔檸檬等等，教她以各種方法「搵返把聲」，不過她透露強效開聲針最終未及時發揮功效，只能希望大家集氣瞓醒冇事。（IG@aiyanalo）

不過今日（25日）中午，主辦發出通告宣布是是演出延期：

《辦公室劇后》演出延期通告|



原定於2026年10月25日（星期日）下午3時上演的《辦公室劇后》，由於有演員身體不適，本團現宣布演出會延期舉行。



明白今次臨時改動會為大家帶來不便，對於未能如期與大家見面，我們感到非常抱歉。



有關延期或退票安排，本團將稍後以電郵通知各位已購票觀眾，請留意信箱。我們現正與不同單位作出協調，會盡早發出通知，減少對大家的影響。



至於同日晚上8時場次是否如常進行，本團將於今日下午5時或之前再作公布，敬請留意最新消息。



多謝大家一直以來的支持，我們團隊上下會與演員們調整好狀態，繼續為大家帶來優質的演出，期望盡快與各位劇場見面。



而妹頭也轉發並表示：「非常抱歉！今天下午3:00場將會延期，希望大家提早知悉，我會以各種方法盡快recover，謝謝大家 不便之處 敬請原諒」