劉明軒曾嫁才俊遭三度趕出家門　自爆入院做手術一度出現呼吸困難

前有線娛樂新聞台主播劉明軒（Vivian）近年轉戰網絡，成為李珊珊網上節目《三坐山》其中一名主持，保持一定曝光率。不過，昨日（24日）她突然在社交平台自爆入院接受了一場歷時5小時的手術。她更透露在麻醉藥過後一度出現呼吸困難，極度痛苦的經歷令她不禁感嘆生命的脆弱。

劉明軒是前有線娛樂新聞台主播。（IG@ladyv.me）

歷5小時手術清11粒瘤 醒來狂喘氣感觸生死

劉明軒昨日在IG上載了多張醫院病房照交代病況，寫道：「手術順利，平安回家。手術不算大，也不算小，歷時5小時，清走11粒肌瘤，過程無甚驚嚇」。雖然手術順利，但真正令她感到恐懼的是術後的復甦過程。她心有餘悸地憶述：「最難是全身麻醉醒來那一刻，喘不上氣，用力也真的喘不上氣，一息之間，方知生死輕重。」

劉明軒經歷5小時手術，清除11粒瘤。（IG@ladyv.me）

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痛到嗌救命容顏憔悴 李珊珊送抱催復工

從她上載的自拍照中可見，素顏上陣的劉明軒顯得相當憔悴，只能虛弱地用被子遮住半張臉休息。除了要穿上預防深層靜脈栓塞的壓力襪，她的手背更插滿吊針及喉管。她大呻這次是「有史以來打過最痛的斗（豆/靜脈注射針），pump（泵）麻醉藥、鹽水，都痛到嗌救命」。身為好拍檔的李珊珊見狀，亦第一時間留言送上暖心慰問：「抱抱明軒，現在沒事，快回來直播」，鼓勵她早日康復歸隊。

劉明軒呻這次是「有史以來打過最痛的斗，pump（泵）麻醉藥、鹽水，都痛到嗌救命」。（IG@ladyv.me）

李珊珊留言送上暖心慰問：「抱抱明軒，現在沒事，快回來直播」，鼓勵她早日康復歸隊。（IG@ladyv.me）

9年前曾做微創 切除十數個「行星」肌瘤

其實今次估計是劉明軒的子宮肌瘤病情復發。翻查資料，她早在2017年就曾公開過素顏病床照，當時她透露進行了微創手術，切除了「十數個像太陽行星般的fibroids（子宮肌瘤）」。當時她已經表示頭兩天的痛楚遠比想像中大，連護士也直指這其實是一個「大手術」。沒想到事隔9年，她需要再次捱一刀，清走多達11粒肌瘤。

劉明軒早在2017年就曾公開過素顏病床照，當時她透露進行了微創手術，切除了「十數個像太陽行星般的fibroids（子宮肌瘤）」。（facebook@Vivian Lau）

劉明軒早在2017年就曾公開過素顏病床照，當時她透露進行了微創手術，切除了「十數個像太陽行星般的fibroids（子宮肌瘤）」。（facebook@Vivian Lau）

曾嫁金融才俊 閃婚一年被趕出街

現年49歲的劉明軒擁有高學歷，畢業於美國南加州大學財務學系。她自2004年加入有線娛樂新聞台後，憑着標緻外貌與流利口才成為當家主播，曾訪問過無數國際巨星。感情方面，她於2013年風光下嫁金融才俊王傲山，可惜這段婚姻僅維持了一年便閃電結束。回復單身後的她曾爆出驚人內幕，指控前夫曾在婚內三度將她趕出家門，最終令她心死斬纜，離婚收場。近年她收拾心情，積極發展網絡事業，展現出獨立女性的一面。

劉明軒擁有高學歷，畢業於美國南加州大學財務學系。（IG@ladyv.me）

劉明軒曾在訪問台灣富商郭台銘時，被對方搭實膊頭唔放。（截圖）

劉明軒於2013年與金融才俊王傲山結婚。（ig圖片）

劉明軒於2013年與金融才俊王傲山結婚，可惜婚後一年便離婚。（ig圖片）

劉明軒與余思敏份屬好友，兩年前曾慶祝生日。（IG圖片）

劉明軒近年轉戰網絡。（IG@ladyv.me）

劉明軒亦曾做ViuTV節目。（IG@ladyv.me）