璀璨之城丨高海寧拍到崩潰爆喊　張智霖慰問食檸檬：佢話唔好掂我

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（25日）一集請來熱播劇《璀璨之城》團隊，張智霖（Chilam）、吳卓羲（Ron）、高海寧（高Ling）、張曦雯（Kelly）、江美儀擔任嘉賓，接受主持區永權訪問，大談拍攝期間爆笑與崩潰時刻，更爆出多段鏡頭後不為人知的秘密。

焦點圖片。

《一周星星》今晚（25日）一集請來熱播劇《璀璨之城》團隊，張智霖（Chilam）、吳卓羲（Ron）、高海寧（高Ling）、張曦雯（Kelly）、江美儀擔任嘉賓，接受主持區永權訪問，

Chilam被公認最陰險 高Ling拍到崩潰爆喊

《璀璨之城》自播出後引來不少關注，特別是Chilam飾演的官孝賢奸到出汁搶晒Fo。講到劇中邊個角色最陰險恐怖，眾人都指向Chilam，笑指：「你同阿爹（姜大衛）差唔多，不過你陰險啲」、「佢笑住嚟奸」。而飾演他老婆的高Ling煞有介事笑言：「我唔敢講啊！驚佢折磨我。」相當搞笑。Chilam罕有挑戰反派角色，今次奸到盡令觀眾刮目相看，美儀姐更形容他「陰陰濕濕好恐怖」，但他竟然唔收貨：「睇返片，我覺得自己太多反應再好啲嘅可以。」要求甚高。美儀姐聽後向Chilam派定心丸：「我成日同人講呢套戲一定要睇Chilam，上次Cool魔可以10年，呢個係佢第二個10年。」對Chilam演技給予高度肯定。

談到「恐怖官家」，高Ling自揭拍攝時一度被逼至情緒爆煲：「我最後係逼到自己匿埋喺窗簾後面喊。」Chilam聞言自首：「Cut咗機之後，佢自己縮埋一角喊，我心諗死嘞！我係咪過分咗呢？問佢OK嗎？都未講完，佢話『唔好掂我』，冇咩事我出去先。」引來全場爆笑。

高 Ling自爆拍攝期間曾一度情緒崩潰。

高 Ling自爆拍攝期間曾一度情緒崩潰。

Ron 同 Kelly嘅擇偶條件原來咁夾。

Ron罕有公開黑歷史

今集「本尊Fact Check」環節追查「Kelly和Ron戲假情真？」傳聞，搞笑的是，整個訪談期間，Chilam都有意無意取笑Ron對Kelly處處維護；而Kelly被問到吳卓羲這位劇中老公有甚麼優點時，即甜爆幽默回應：「多到講唔晒，《兩周星星》先得喎！」甜度滿瀉。另「你問我答」環節請來黃宗澤（Bosco）、薛家燕、陳豪（Moses）、王丹妮等隔空提問，包括：「Chilam，你會讓兒子入娛樂圈嗎？」、「Ron，你有甚麼黑歷史演出？」Ron罕有公開黑歷史，想睇《璀璨之城》團隊爆笑又崩潰的專訪，敬請密切留意今晚播出的《一周星星》。

Ron 同 Kelly大談感情事。