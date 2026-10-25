楊秀惠獲邀出席香港首間直營專門店 又入手名牌限量盒曝光

楊秀惠自從離開無綫後，經營其美妝生意有聲有色，一直以來她不止做生意精明，還投資了不少保值的手表手袋，除有多個Hermès手袋收藏品，被發現擁有勞力士手錶，多款都是搶手貨，有錢也未必買到。

楊秀惠騷靚錶。

秀惠剛剛更新了IG，見她分享了幾張相，她所現身地方，就是座落中環，首間勞力輕的直營店，香港這所新店，是全亞洲最大直營店，昨日（24日）是開店第一日，她就獲邀出席，有機會近距離參觀及欣賞每件手錶的工藝。

她寫道：「很高興被Bucherer團隊邀請參觀香港第一家由該品牌集團直接經營的勞力士精品店⋯一個美麗的空間，擁有優雅的內飾和周到的細節。我喜歡發現和試戴這麼多新手錶，並近距離欣賞每件手錶的工藝。」

楊秀惠生活富貴。

第一日就開箱？

不過最令人感興趣，當然是她兩大袋戰利品，秀惠雖然就無騷買了邊兩隻錶，但見到其一個大錶盒、一個細錶盒，勞力士的大錶盒相當有分量，通常是限量版嘅勞力士獨有，就好似Hermes嘅藍盒子一樣；所以不少眼利網民，估算秀惠可能是買到非常限量嘅錶款，難怪她在字裏行間流露出興奮心情：「我無空手而回...兩個盒子，兩個新的最愛！ 你能猜到我今天買了那隻手錶嗎？」相信大家最期待就是開箱吧。