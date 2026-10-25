「沈大師」沈振盈離世享年65歲　朱凱婷驚聞訃訊難過：佢好親和

著名股評人「沈大師」沈振盈今日（25日）傳出離世消息，據悉他近日於街頭突然暈倒送院，其後不治，享年65歲。消息震撼金融界及娛樂圈，曾與沈大師合作多年的著名主持朱凱婷（Heidi）接受《香港01》電話訪問時，坦言對消息感到非常震驚與可惜。

人稱「沈大師」資深股評人沈振盈今日（24日）傳出離世消息。（梁鵬威攝）

合作《創富坊》8年 驚聞噩耗直言震驚

朱凱婷透露，自己當年於TVB高清台主持財經節目《創富坊》長達八年，期間基本上每星期有兩至三天都會與沈大師見面及合作。她表示：「剛才看到新聞真的感到很Shock（震驚），因為他還很年輕。」她回憶道，自節目結束後兩人已多年未有見面，最後一次見面已是數年前的財經活動上。

朱凱婷卸任會長一職感輕鬆。（盧振輝攝）

獨特「風水術數」論股 節目內外毫無架子

談及對沈大師的印象，朱凱婷大讚對方態度親切且風趣幽默：「沈大師在我們心目中非常獨特，除了基本的基本分析和技術分析之外，他還會加入術數、風水的方法去分析股市，深入淺出，非常生動精彩。以前做節目時，逢年過節大家都會叫他指點一二，他總是好樂意分享，完全沒有架子，非常親和。」

朱凱婷驚聞訃訊難過。（葉志明攝）

大讚沈大師性格豁達

對於有部分網民偶爾會對其股評開玩笑，朱凱婷指沈大師為人豁達大度：「做股評人大家都有不同看法，但我從來沒看過他不開心的樣子，每一次見到他都是很Happy、很豁達的。」朱凱婷表示，沈大師總是帶著親切笑容的印象會一直留在她心中，並對他的離去致以深切哀悼及希望其家人節哀順變。

朱凱婷圈中著名「高學歷港姐」

朱凱婷為2001年香港小姐季軍及國際親善小姐，畢業於香港中文大學主修統計學，並修畢企業傳播碩士，是圈中著名的「高學歷港姐」。入行後她憑藉知性大方的形象與流利口才，成為 TVB 代表性的資深主持，多年來除了常駐《東張西望》及《流行都市》等節目，亦經常為大型晚會及商業活動擔綱司儀。此外，她曾於 TVB 高清台主持長達八年的財經節目《創富坊》，展現出跨越娛樂與財經領域的專業主持實力。