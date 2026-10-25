蔡思貝大圍街拍助手企出馬路惹禍！　被網民狠批不顧他人安全

藝人蔡思貝日前現身大圍一間被譽為「港版小京都」的打卡熱點取景拍攝。為配合活動贊助的時尚造型，她趁空檔狂擺姿勢留影，卻被《東周刊》拍到隨行助手為求完美構圖，不惜踏出馬路上幫忙拍照，畫面一度相當驚險，被網民狠批不顧助手安全。

就係呢輯相。（IG@sisleychoi）

呢張就係助手出馬路影。（IG@sisleychoi）

蔡思貝強調係安全。（IG@sisleychoi）

澄清絕對安全

對此，蔡思貝今日出席公開活動時親自回應，澄清當時一切以安全為首要考量，在確保沒有危險的情況下才進行捕捉，絕非罔顧安全。她補充，由於當日身穿借來的服飾，本著敬業態度才希望拍出高質素的靚相作記錄，盼外界不必過份擔憂。

蔡思貝真係靚。（IG@sisleychoi）

影得咁有氛圍，助手應記一功。（IG@sisleychoi）

影得咁有氛圍，助手應記一功。（IG@sisleychoi）

離開TVB凡事親力親為

事實上，現年35歲的蔡思貝自2026年3月宣布結束與無綫（TVB）長達13年的賓主關係後，便全面轉為自由身發展。失去TVB資源護航的她，無論是商演接洽、造型搭配還是社交平台經營，均事事親力親為。近期她憑周星馳執導的電影《功夫女足》備受關注，更夥拍國際球星碧咸（David Beckham，又譯貝克漢姆）拍攝宣傳片，個人微博與小紅書粉絲暴漲至逾63萬，令其極度重視網絡曝光度。蔡思貝當日結束大圍商場活動後未有休息，隨即連跑大圍村與馬鞍山兩處外景拍照，隨後更直奔機場飛往星馬宣傳，行程極為緊湊。正是在這股爭分奪秒的拚搏壓力下，隨行助手為了替她捕捉完美身段與品牌服飾細節，才在車水馬龍的窄巷中冒險取景，最終弄巧成拙引來網民批評。

蔡思貝現忙於在新加坡拍攝一套以黑色幽默為主題的新電影。（陳釗 攝）

大圍村的「港版小京都」

此次街拍熱點大圍村（積存圍），近來因懷舊髮型屋與古樸村落街景，被內地網民在《小紅書》捧為「港版小京都」，每逢假日吸引大批旅客在狹窄街道及「大圍村」路牌下排隊打卡。