李幸倪談毒貓案感傷心　若要幫忙會盡力而為：每個生命都值得尊重

歌手李幸倪（Gin Lee）、廖碧兒及琦琦今日（25日）現身山頂，以活動宣傳及基金會大使身分出席香港乳癌基金會（基金會）年度慈善步行籌款盛事「乳健同行 2026」。Gin Lee透露第二次參加活動，更帶埋粉絲齊齊做善事，而自己更會每年做檢查，更自言都算是一個養生的人，無論飲食或運動方面都會多多關注。

歌手李幸倪（Gin Lee）、廖碧兒及琦琦今日（25日）現身山頂，以活動宣傳及基金會大使身分出席香港乳癌基金會（基金會）年度慈善步行籌款盛事「乳健同行 2026」。（盧振輝 攝）

Gin Lee透露第二次參加活動，更帶埋粉絲齊齊做善事。（盧振輝 攝）

Gin Lee自爆做瑜伽拉傷需撐拐杖

Gin Lee透露自己一向都喜愛運動，除了打匹克球及做普拉提之外，最近有做瑜伽，可惜在做一個自以為很簡單的盤膝的動作時拉傷膝蓋，去廁所或上落床都有問題，直至上星期仍需撐拐杖走路，幸好現時已經康復了，笑言：「不幸之中的大幸，我成日都話要『Gin Lee而為』，但十月就要同自己講量力而為。」

Gin Lee自爆做瑜伽拉傷需撐拐杖。（盧振輝 攝）

Gin Lee談毒貓案：每個生命都值得我哋尊重

提到近日有男子疑毒貓人贓並獲被捕，身為愛貓之人的Gin Lee表示有看到新聞，並表示每次看到這些新聞都感到很傷心：「真係唔知講咩好，我覺得你可以唔鍾意動物，係你嘅自由，但唔好傷害，每個生命都值得我哋尊重。」並表示若需要她幫忙，一定會盡力而為。