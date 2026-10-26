甄志強離世一周年遺孀發文悼念惹淚崩：這八個字重得讓人喘不過氣

藝人甄志強離世至今已滿一周年（10月21日），其遺孀方心媛於社交平台上載多張兩人昔日的甜蜜合照，並發表悼文深情追思。字裡行間充滿對亡夫的不捨與思念，字字句句真情流露，令人唏噓落淚。

藝人甄志強離世至今已滿一周年。（影片截圖）

坦言思念無法安放

方心媛分享的合照中，記錄了兩人過往的相愛點滴，包括海上遊艇、出外旅遊、甜蜜擁吻以及登記結婚等珍貴時刻。她感性寫道：「各位親愛的家人和朋友，小強離開我們一年了。感謝你們的陪伴和安慰，讓我感到非常溫暖。雖然我心裡仍然不接受他的離開，但大家也要努力展開新的開始，帶著對他的思念，好好生活下去。」

她直言在丈夫離世後，才真正體會到喪夫之痛與無奈：「以前總不明白，至親離世後，為何還有人願意在網上寫下文字。如今才懂，那些無法安放的思念與翻湧的悲痛，太需要一個出口去傾訴。」

甄志強與太太。（網上圖片）

「八個字重得讓人喘不過氣」

談及生死與離別，她寫下了極具渲染力的深情字句：「死亡，是我們一生都無法跨越的課題。天人永隔，來生再會，說起來風輕雲淡，彷彿釋然灑脫，可只有親歷者才知道，這八個字重得讓人喘不過氣。」

此外，她也在相關貼文中透露了獨自面對傷痛的心路歷程，坦言現實從無遮擋，終須學會在孤獨時善待自己、在傷痛中完成自我修復。她更標註了「#歲月沉澱後的愛情」、「#從懵懂心動到相守半生」、「#相守是最深情的承諾」等話題 tag，道出兩人深厚且難以割捨的情感。

甄志強離世一周年遺孀發文悼念。（抖音截圖）

最後，她在信末寄語亡夫：「希望他永遠住在極樂天國一方，照耀著我們，一樣繼續愛我們，看著我們好好生活下去。功德圓滿後，大家一定會再聚。」並落款「老公，永遠懷念你」，展現出跨越生死的至死不渝與摯愛。

甄志強被封為「最帥展昭」

回顧甄志強的傳奇半生，他早在1989年便以優異身手入選TVB武術藝員訓練班，更曾作為香港跆拳道代表隊成員出戰世界錦標賽。1993年他轉投亞洲電視後迅速晉身一線小生，在經典劇集《碧血青天楊家將》中飾演風度翩翩、正氣凜然的「展昭」，俊朗不凡的古裝扮相被觀眾與傳媒譽為「最帥展昭」之一。此後他在《雪花神劍》、《劍嘯江湖》等多部重頭劇中挑起大樑，亦正亦邪的精湛演技深入民心。淡出電視圈後，他轉戰商界並考獲國際高爾夫球一級教練資格，多年來熱心指導圈中後輩，其低調豁達的為人一直深得圈內同儕敬重。

甄志強有「最帥展昭」的稱號。（微博圖片）

據了解，甄志強去年10月21日在上海打球運動後因突發心臟不適驟然離世，享年59歲，噩耗一度震驚兩岸三地演藝圈。好友林韋辰在香港追思會受訪時透露，甄志強生前曾接受心臟手術，平素體魄健碩且熱愛各類運動，猝然離別讓一眾好友悲痛難以置信。