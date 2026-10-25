駱胤鳴呼籲女星「對壞嘅劇本say no」　疑批《璀璨之城》賣肉低俗

TVB台慶劇《璀璨之城》連場性感戲份引發全城熱議。劇中陳瀅除衫兼「腿張開」一幕，早前令通訊事務管理局接獲25宗投訴。其後再爆出女主角張曦雯（Kelly）拍攝時被監製陳維冠（Joe）臨場加碼「剝剩底褲」，張智霖及吳卓羲附和，最終在江美儀及袁詠儀「說服」下無奈妥協。35歲前TVB女藝人駱胤鳴日前在Threads發布長文，不點名直斥劇集「用肉體」作宣傳手法極度低俗。

張曦雯將在《璀璨之城》有性感極限演出。（IG@kelllycheung）

張曦雯將在《璀璨之城》有性感極限演出。（IG@kelllycheung）

駱胤鳴籲女星向壞劇本Say NO

2009年參加首屆《超級巨聲》入行的駱胤鳴，針對事件在社交平台強烈呼籲女藝人勇敢「向壞劇本Say NO」。她認為一套劇集若純粹依賴女性肉體作最大賣點，是欠缺專業精神且令大眾忽略劇情。

她引用經典電影《鐵達尼號》及《色，戒》探討劇情與裸露場面的關係，指出專業女演員跨過心理關口不是單純「露」，而是衡量是否值得用肉體成全角色：「藝術裸露同庸俗賣弄，分別就喺度。好導演用肉體講故事，壞鏡頭只係為咗一己私慾。」 對於劇集用肉體做賣點，她直言：「其實真係好low 😭😭😭 真心希望有日每位女性都可以對壞嘅劇本say no，而唔會有任何掙扎。」

駱胤鳴疑批《璀璨之城》過份賣肉，籲女星向壞劇本Say NO。（threads@lokming15）

駱胤鳴曾是歌手。（ig@lokming15）

駱胤鳴曾是TVB藝人。（ig@lokming15）

拒一Shot過剝衫 張曦雯企硬停工三個月

風波源於《璀璨之城》一場長達7分鐘的羞辱重頭戲。Kelly自爆最初睇劇本只要求穿內衣褲上陣，但正式拍攝時，監製陳維冠聯同張智霖及吳卓羲臨場加碼，要求一Shot過剝剩底褲。三人對她說：「到時你除衫，我哋Take你個大露背，你只係着底褲，一Shot落冇得借位同剪接，你O唔OK？」

Kelly聞言極度震驚並一口拒絕：「No I don't think so, I'm not going to do it! 我唔拍，你哋自己Cut shot，我唔一Shot落。」她不滿三個男人討論加戲卻無份參與，因為她拒絕屈服，劇組最終要停工三個月修改劇本。

張曦雯傳為一場性感戲企硬唔拍，結果劇組要停工三個月再度劇本。（《璀璨之城》劇照）

陳維冠否認導演瘋傳陳瀅全裸片。（劇集截圖）

張智霖與陳曉華的「床戲」。(節目截圖)

陳曉華被張智霖推落床。(節目截圖)

遭情緒勒索 江美儀袁詠儀飯局施壓

劇集復拍後，Kelly與袁詠儀、張智霖、江美儀一齊食飯。席間張智霖重提該大尺度戲份，江美儀即以專業角度為Kelly拆解，指角色必須犧牲才能令劇情成立，苦口婆心勸她：「拍啦，阿女，你應該要拍。」同場的袁詠儀亦承諾拍攝當日會親自落廠幫手清場。最終被情緒勒索的Kelly無奈答應，花了近3小時排位，親身上陣完成長達7分鐘包含被張智霖拉扯頭髮情緒大爆發的戲份。

張曦雯獲袁詠儀江美儀遊說助克服心魔。（IG＠elenakongmayyee）

張智霖稱女星鬥剝言論惹公憤

事後張智霖在訪問中老屈Kelly，笑稱她起初拒絕，是後來見到同劇陳瀅及陳曉華有大膽演出才激起鬥心：「去到後期少少，當佢見到陳瀅同曉華……『嘩！你哋咁樣？Wait a minute！我可以！』」訪問中完全沒有提及老婆及江美儀用力「說服」的過程。

張智霖捩橫折曲兼輕佻的言論瞬間撻着網民神經，網民難得齊心狂轟他下流、嘔心及極不尊重女性。大批網民留言直斥：「用正人君子嘅語調帶出正淫君子嘅訊息」、「迫良為娼的感覺」、「張智霖原來咁PK，根本係袁詠儀同江美儀施壓，仲調轉講係張曦雯自己想咁做」，更有網民怒嘲：「唔好叫Chilam嘞，以後叫Cheap Lam啦。」

張智霖輕佻拋出「唔輸得論」。（《東張西望》節目截圖）

張智霖輕佻拋出「唔輸得論」。（《東張西望》節目截圖）

張智霖爆陳瀅被撥開雙腿特寫場面由監製陳維冠提出。（《東張西望》節目截圖）

陳維冠遭質疑借戲自肥。（資料圖片）

《璀璨之城》連串大尺度風波引爆公憤。（Threads截圖）