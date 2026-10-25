黃澤林與康堤分手後火速搭上女神譚旻萱　賽場親暱舉動被捕捉

近年紅透半邊天的香港網球首席男單代表黃澤林（Coleman），感情生活又有新動向。今年初才獲陳奕迅愛女陳康堤（Constance）甜爆認愛的他，近日竟被發現身旁的女主角悄悄易角，換上了身高177公分的「籃球女神」譚旻萱（Mandy）！

康堤與黃澤林已分手。（IG截圖)

早在今年春季，陳康堤高調造訪網球賽場為黃澤林喊破喉嚨助陣，更在社交平台貼出同框合照放閃，親口證實這段深受外界關注的「體娛戀」。不料好景不長，近月兩人宣布分手。

陳康堤早前首認與黃澤林分手！

更令人震驚的是，黃澤林最新一場賽事現場，看台上出現的並非昔日女友康堤，而是擁有高挑身材與陽光形象的女神譚旻萱。現場目擊者透露，Mandy全程凝神觀賽，每當 黃澤林扣殺得分均雀躍疾呼，眼神充滿愛意。賽事結束後，黃澤林走向場邊，兩人更旁若無人地緊緊擁抱，有傳媒將片段形容為兩人「錫錫」，但其實只是相擁。

消息流出後，不少網民大感驚訝，紛紛留言笑指黃澤林「情場如球場，換邊快過閃電」，亦有人大讚兩人同為運動型高妹高佬，外型十分匹配。Mandy經理人公司Cool Style回應：「Mandy正在放假，公司不便代答藝人私生活。多謝關心。」

兩人親蜜擁抱。（小紅書截圖）

兩人親蜜擁抱。（小紅書截圖）