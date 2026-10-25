「百億影帝」呂良偉與楊小娟曬私人飛機　年近70歲腰板挺直狀態佳

年近70歲的呂良偉，早年憑演出《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入人心，入行近半世紀，之前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節，憑作品《疾速反擊》奪得「最佳男主角」，躋身影帝之列。私人生活方面，呂良偉曾先後與周海媚及鄺美雲各有一段婚姻，其後於2001年與楊小娟再婚，有傳兩人坐擁數十億甚至百億身家，近年兩公婆經常周遊列國，享受寫意人生。近日呂良偉和楊小娟再搭私人飛機去旅行，財力令人羨慕！

呂良偉與楊小娟感情甜蜜。（IG@rayluileungwai）

呂良偉是圈中「凍齡型男」兼「愛妻號」。（微博圖片）

呂良偉楊小娟搭私人飛機去旅行

日前楊小娟在Instagram限時動態分享兩張搭飛機去旅行照片。楊小娟戴上太陽眼鏡，打扮新潮，去旅行自然不少得孭靚袋，她身處停機坪準備搭飛機，並在旁邊的小型飛機張開雙手合照，相當之開心。楊小娟之後又曬出一張與呂良偉的雙人合照，呂良偉搭住楊小娟膊頭，一訪古蹟，感情一如既往甜蜜。快將70歲的呂良偉腰板挺直，身形保持得極佳。

呂良偉與太太楊小娟。（小紅書圖片）

坐擁數十億身家

在內地經商多年的楊小娟在政商界都人脈甚廣，有傳當年因為投資房地產搞到負資產的呂良偉，全靠太太支持才成功翻身，縱橫商海多年的楊小娟為老公提供了很多投資意見，而呂良偉亦曾大讚老婆投資眼光獨到從無失手，外界估計他的身家已達數十億！而呂良偉同老婆楊小娟平日的衣着打扮亦十分貴氣，經常成身名牌，行頭十足！

楊小娟與私人飛機合照。（IG@mayyangxiaojuan）