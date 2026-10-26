奚夢瑤機場獨自孭背囊行李箱回鄉 驚現「破碎感」神情疲憊玩電話
撰文：張寧兒
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內地超模奚夢瑤（Ming Xi）嫁予已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君至今7年，育有一子一女，榮升豪門新抱後亦不時亮相品牌活動。早前2026年「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）年度大騷近日於美國盛大舉行，奚夢瑤激罕重返維密T台，大騷Fit爆身形。奚夢瑤於2017年在上海維密大秀意外摔倒，今次重返維密T台更被部分網民視為大翻身的勵志例子。奚夢瑤日前被發現獨自回上海，完成維密騷的她似乎略顯疲倦，一人飛回上海極低調。
奚夢瑤獨自回上海被指帶「破碎感」
日前有網民在社交平台分享在香港機場見到奚夢瑤的照片。奚夢瑤身穿黑色上衣和灰色褲，帶了一個背囊和行李箱，沒有選擇寄艙，一人坐在機場玩電話等候登機。雖然身為豪門新抱，奚夢瑤身邊沒有任何隨行助理及保鏢，但憑着背囊依然被一眼認出！奚夢瑤上機後用機艙服務員派發的毛氈鋪在座位上，繼續低頭玩電話，奚夢瑤托住額頭，似乎頗為疲倦。
發文網友指奚夢瑤散發一種「破碎感」，「香港回上海偶遇奚夢瑤 本來沒認出來她但是 她的包太顯眼了 每次都是這個背包 仔細一看果然是她 上飛機後發現她就坐在我後排真人好高 好瘦 破碎感 特別強。」有網民驚訝奚夢瑤行蹤貼地，「竟然不在貴賓候機廳」、「不是頭等艙？」、「一個人嗎以為有錢人出門都帶助理」。