奚夢瑤機場獨自孭背囊行李箱回鄉　驚現「破碎感」神情疲憊玩電話

內地超模奚夢瑤（Ming Xi）嫁予已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君至今7年，育有一子一女，榮升豪門新抱後亦不時亮相品牌活動。早前2026年「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）年度大騷近日於美國盛大舉行，奚夢瑤激罕重返維密T台，大騷Fit爆身形。奚夢瑤於2017年在上海維密大秀意外摔倒，今次重返維密T台更被部分網民視為大翻身的勵志例子。奚夢瑤日前被發現獨自回上海，完成維密騷的她似乎略顯疲倦，一人飛回上海極低調。

奚夢瑤亮相2026年「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）年度大騷。（直播截圖）

奚夢瑤首套造型以輕盈粉色繁花紗裙亮相。（直播截圖）

奚夢瑤生育後身材從未走樣。（IG@mingxi11）

奚夢瑤獨自回上海被指帶「破碎感」

日前有網民在社交平台分享在香港機場見到奚夢瑤的照片。奚夢瑤身穿黑色上衣和灰色褲，帶了一個背囊和行李箱，沒有選擇寄艙，一人坐在機場玩電話等候登機。雖然身為豪門新抱，奚夢瑤身邊沒有任何隨行助理及保鏢，但憑着背囊依然被一眼認出！奚夢瑤上機後用機艙服務員派發的毛氈鋪在座位上，繼續低頭玩電話，奚夢瑤托住額頭，似乎頗為疲倦。

奚夢瑤何猷君一對子女完美繼承媽媽超模基因。（IG@momomarioho）

奚夢瑤何猷君與一對子女。（IG@momomarioho）

汪明荃現身何猷君奚夢瑤澳門婚宴。（IG＠wang_liza）

發文網友指奚夢瑤散發一種「破碎感」，「香港回上海偶遇奚夢瑤 本來沒認出來她但是 她的包太顯眼了 每次都是這個背包 仔細一看果然是她 上飛機後發現她就坐在我後排真人好高 好瘦 破碎感 特別強。」有網民驚訝奚夢瑤行蹤貼地，「竟然不在貴賓候機廳」、「不是頭等艙？」、「一個人嗎以為有錢人出門都帶助理」。

奚夢瑤一人現身機場。（小紅書）

奚夢瑤獨自一人孭行李。（小紅書）

奚夢瑤在飛機上玩電話。（小紅書）

網民指奚夢瑤有「破碎感」。（小紅書）

網民紛紛指奚夢瑤好低調。（小紅書）

奚夢瑤與何猷君婚後育有一子一女。（IG@mingxi11）

奚夢瑤身材從未走樣。（IG@mingxi11）

奚夢瑤上一次為維密走秀意外重重滑倒在地。（直播截圖）

奚夢瑤的摔倒至今仍不時惹起討論。（直播截圖）

奚夢瑤滑倒在地。（直播截圖）

奚夢瑤今年再度重視維密T台，第二套3米巨型薄紗翅膀造型氣場全開。（直播截圖）