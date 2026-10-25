黃澤林新歡舊愛譚旻萱陳康堤兩大女神大起底　三大對決誰更優勝？

陳奕迅愛女陳康堤（Constance）近日親口承認與香港網球首席男單代表黃澤林（Coleman）分手，兩人年初才甜爆認愛，康堤在訪問中表示仍感到情緒低落。怎料黃澤林近日竟被發現身旁的女主角悄悄易角，換上了身高177公分的「籃球女神」譚旻萱（Mandy）！黃澤林最新一場賽事現場上被指與譚旻萱旁若無人地緊緊擁抱，交情極佳。消息流出後，不少網民大感驚訝，紛紛留言笑指黃澤林「情場如球場，換邊快過閃電」，亦引起眾人對康堤和譚旻萱關注，以下為大家再度介紹兩位娛圈女神！

譚旻萱首度出戰米蘭時裝周。（公關提供）

康堤的造型由她媽媽一手包辦。

譚旻萱三國混血美貌被封「港版朴敏英」 康堤獲讚「星二代顏值天花板」

譚旻萱今年25歲，身高1.77米，擁有俄羅斯、加拿大及香港血統，初出道便有「港版朴敏英」及「零死角女神」的美譽。譚旻萱中學體重曾高達170磅，更慘遭嘲笑為「坦克」。譚旻萱之後積極減肥，她開始接觸跳舞並迷上打籃球，最終不但成功逆襲，更贏得「籃球女神」之美稱。她曾坦言減肥路上兩度復胖，全靠愛犬陪跑才得以堅持。

自小在全港市民注視下成長的康堤幼時長相精靈可愛，遺傳了陳奕迅徐濠縈藝術氣質，一雙深邃大眼與高挺的鼻子曾獲部分網民稱讚為「星二代顏值天花板」。而康堤與爸爸陳奕迅合照時，曾被發現與1米73的陳奕迅幾乎一樣高，有網民推測約有1.75米，身形絕對高䠷。

譚旻萱Mandy透過運動減肥。（ig@tmh_xd）

譚旻萱Mandy曾經係肥妹仔。（ig@tmh_xd）

康堤與爸爸Eason一樣身材高䠷。（IG@_constancec_）

譚旻萱演《夜王》「寸嘴小姐」爆紅 康堤獲歌神爸爸陳奕迅提攜出道半年即奪獎

譚旻萱出道初期主力拍攝廣告與音樂錄像，因連續擔任男團成員呂爵安人氣單曲《E先生連環不幸事件》及《一表人才》MV女主角聲名大噪，一度被網民封為「E女郎」。2023年她與黃淑蔓、連家穎組成女團並擔任隊長，勇闖樂壇。近年她在《夜王》飾演夜總會「寸嘴小姐 Chi Ling」，人氣再度急升。

譚旻萱《夜王》劇照。（譚旻萱IG圖片）

《夜王》劇照。（譚旻萱IG圖片）

另一邊廂的康堤，眾所周知爸爸為「歌神」陳奕迅，媽媽亦是曾為演員的時尚界達人徐濠縈，早年曾擔任父親《Baby Song》的MV女主角及專輯封面而備受關注，陳奕迅早於康堤幼年時已為其創作歌曲《大得太快》，自小坐擁強大娛樂圈資源人脈。2025年康堤正式簽約華納唱片，6月憑英文單曲《doll》出道，出道半年即在今年初的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中奪得「生力軍女歌手」及「第47屆十大中文金曲」頒獎音樂會「最有前途新人獎」金獎，前途無限。

陳康堤獲獎。(葉志明攝)

陳康堤首次參加頒獎禮，直言像「發夢一樣」。(陳順禎 攝)

譚旻萱中學畢業火速獲賞識入行 康堤拔萃畢業精通多項才藝

學歷方面，據網上資料顯示，譚旻萱就讀荔景天主教中學，中五時被經理人公司發掘，完成學業正式全職入行。康堤自小獲父母鋪路，入讀香港維多利亞幼兒園和有「難入過哈佛」之稱的香港基督堂幼稚園（簡稱CCKG），更成功考入拔萃女小學及中學，除了名校畢業，徐濠縈為陳康堤安排不少興趣班，例如芭蕾舞、溜冰等。陳康堤更曾出演王仁曼芭蕾舞學校《明日之星2010 夢想成真》大匯演。

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

康堤是星二代。(胡凱欣 攝)

譚旻萱擁有混血美貌。（IG@tmh_xd）

譚旻萱曾戀導演男友 康堤曾與日本混血男模打得火熱

情史方面，譚旻萱於2023年底曾被拍到與導演男友Christopher拍拖睇《Clockenflap》，一度認定對方為結婚對象，但近年隨着演藝事業起飛已甚少提及戀情。康堤則曾與日本混血男模Shou Honda相戀，兩人曾因共同興趣結緣，過去一同滑雪、滑水，去年10月康堤公開表示已與Shou Honda 和平分手。兩位女神各有所長，至於哪位更優勝，則是見仁見智。

譚旻萱展現香港茶餐廳精神5分鐘吃完西餐。（公關提供）

譚旻萱Mandy透過運動減肥。（ig@tmh_xd）

陳奕迅於2006年推出的專輯《Life Continues...》，用了康堤兒時照片做封面，當中收錄了《最佳損友》、《落花流水》、《大得太快》等歌曲。

譚旻萱。（葉志明 攝）

譚旻萱好美。（葉志明 攝）

譚旻萱在《夜王》的花絮照。（譚旻萱IG圖片）

譚旻萱的《夜王》劇照。（譚旻萱IG圖片）

譚旻萱拍《夜王》人氣急升。（譚旻萱IG圖片）

黃澤林。（夏家朗攝）