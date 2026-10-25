張曦雯澄清江美儀袁詠儀勸除衫真相　否認遭施壓：唔想傷害到佢哋

《璀璨之城》今日於商場舉行宣傳活動，張曦雯（Kelly）未播出的一幕性感戲成為焦點，日前她在訪問中透露自己知道這幕一shot過、不能借位，只穿內褲及大露背時感到很意外，並拒絕說：「No, I don’t think so. I am not going to do it.」之後張智霖、吳卓羲、陳維冠傾好後游說她，她心想：「點解冇同我傾？」劇集及後因改劇本停廠，再復工時又輪到江美儀及張智霖老婆袁詠儀做「說客」，最終張曦雯答允演出，但外界就認為眾人是用群眾壓力向她施壓，不過張曦雯今日（25日）與緋聞男友吳卓羲受訪時，就強調是自己主動向江美儀、袁詠儀（靚靚）諮詢，因三人拍畢《模仿人生》後成為好友，無所不談，不希望大家誤會兩位前輩：「佢哋同我嘅friendship，我自己都好value，因為我講嘅說話傷害到佢哋，我都好唔想。」至於張智霖曾笑指張曦雯是見到陳瀅、陳曉華都有性感戲，激發鬥心「唔執輸」，她就否認：「冇冇冇，女演員一定唔會鬥除衫！」

馬海倫、蔣祖曼、龔慈恩、陳瀅、高海寧、吳卓羲、張曦雯、江美儀、黃子恆、孔德賢出席《璀璨之城》宣傳活動。（盧振輝攝）

張曦雯即場為緋聞男友吳卓羲調酒。（盧振輝攝）

初收劇本對性感尺度有猶豫 澄清停廠與拒演無關

張曦雯與吳卓羲受訪，張曦雯透露這幕戲將於劇集尾段播出，被問拍攝前是否很掙扎，她說：「我一收到劇本of course有hesitation，因為自己未試過，個尺度係性感嘅，所以嗰一下我係say咗no。」不過她稱自己並非去到現場才知道尺度：「唔係唔係唔係，其實劇本冇寫明要着啲乜嘢，但係我嘅幻想……同埋唔係臨場去傾，係拍之前幾日去傾嘅。當我同佢講我no嘅時候，大家已經搵到另一個方案去拍嗰場戲。最後第一round冇拍係因為過兩日真係停咗拍攝，但係完全唔係因為嗰場戲嘅關係，只係種種因素，劇本嘅修改，我哋就暫停咗。」

張曦雯指最初確實因拍攝的性感尺度而說不，但否認因自己拒拍而令劇組停廠。（盧振輝攝）

主動請教江美儀袁詠儀非被施壓 珍惜友情不願前輩受傷害

她又澄清現場沒有人向她施壓，至於是否由江美儀及靚靚親自游說，她指是自己主動請教兩位：「美儀姐同靚靚，我哋係好friend，由我哋《模仿人生》，即係《璀璨之城》之前拍，都係我哋三個人一齊拍《模仿人生》，有個friendship喺度，佢哋亦都係好錫我、好照顧我嘅前輩，其實我咩都同佢哋傾，唔好講話做戲定乜嘢，我personal嘅嘢，我嘅心事都成日搵佢哋傾偈。所以第二round去拍嘅時候，因為劇本係有修改，從角色出發，點解我會諗住再去問佢哋攞advice，其實唔止係性唔性感，因為嗰場戲好多情緒，亦都對我嘅角色好重要，所以除咗場戲，我都有同佢哋傾其他場口，只係呢場戲我收集佢哋俾我嘅Advice，我有自己去衡量，從劇本出發，我覺得係合理。加上我哋停咗嗰兩個月，一路都同監製、其他演員keep in touch，因為我係第一次同呢個監製合作，喺pause嗰段時間我哋都有聯絡，同其他演員又溝通多咗，個信任會同頭嗰round開工嘅時候唔同。種種嘢加埋，基於自己感受，最後拍呢場戲。」她又補充，感謝大家的關心和疼錫，但不想影響到兩位前輩：「靚靚姐同美儀姐，因為佢哋同我嘅friendship，我自己都好value，如果因為我講嘅說話傷害到佢哋，我都好唔想。」

張曦雯獲袁詠儀江美儀遊說助克服心魔。（IG＠elenakongmayyee）

戲中江美儀是張曦雯的奶奶，二人當眾大鬥法。（盧振輝攝）

張曦雯又澄清現場沒有人向她施壓，至於是否由江美儀及靚靚親自游說，她指是自己主動請教兩位，取得建議後，自己有考慮，加上與劇組建立了信任而決定豁出去。（盧振輝攝）

她又補充，感謝大家的關心和疼錫，但不想影響到兩位前輩：「靚靚姐同美儀姐，因為佢哋同我嘅friendship，我自己都好value，如果因為我講嘅說話傷害到佢哋，我都好唔想。」（Instagram：kelllycheung)

吳卓羲分享拍《大唐雙龍傳》露股經歷：有用就值得拍

問到吳卓羲有否畀意見Kelly，他指對方冇問，但就分享自己當年拍《大唐雙龍傳》都要露股：「我心裏面，第一，嗰場戲其實連帶關係有好多嘢發生，可能有呢場戲發生嘅時候，後面嘅張力比較大啲。我覺得一個演員，佢肯做，當然係一個好專業嘅演員，我以前拍都有試過，就係朝頭早話畀你聽下晝要拍露pat pat，我都試過。因為冇劇本㗎，嗰個係衍生出嚟，我哋嗰時都守身如玉㗎，我同林峯諗諗吓，『喂，點呀？』佢講咗劇情話畀我哋兩個聽，我哋覺得係有用嘅，值得係咁樣拍，出到嚟冇乜問題，又唔係唔見得人，所以就拍，呢個係演員需要嘅嘢。」

吳卓羲表示自己冇畀意見Kelly，但覺得如果肯做，是一個專業的演員。（盧振輝攝）

吳卓羲又分享自己與林峯露股的經歷：「朝頭早話畀你聽下晝要拍露pat pat，我都試過。因為冇劇本㗎，嗰個係衍生出嚟，我哋嗰時都守身如玉㗎，我同林峯諗諗吓，『喂，點呀？』佢講咗劇情話畀我哋兩個聽，我哋覺得係有用嘅，值得係咁樣拍，出到嚟冇乜問題，又唔係唔見得人，所以就拍。」（盧振輝攝）

吳卓羲與林峯拍《大唐雙龍傳》一齊露股。（TVB）

吳卓羲與林峯拍《大唐雙龍傳》一齊露股。（TVB）

張智霖指被陳瀅陳曉華性感激發鬥心 張曦雯：女演員唔會鬥除衫

至於Chilam在與陳瀅的訪問中，憶述自己曾游說張曦雯，指：「佢開頭都say no，but到後期少少，當佢見到陳瀅同曉華咁樣，wait a minute……」當時主持人梁麗翹笑說：「我都唔好執輸！」張智霖補充：「佢就話『我可以』，所以，除咗戲裡面咁精彩之外，其實佢哋戲外嗰種鬥心，我真係好崇拜。」問到會否覺得Chilam這個「雌競」言論不妥，張曦雯表示：「冇冇冇，女演員一定唔會鬥除衫！每個人，唔好講演員，每個人都係做緊佢為個角色適合做嘅嘢，for嗰個劇情，呢啲冇得鬥。」

張智霖指張曦雯最初抗拒除衫，直至見到陳瀅與陳曉華，就覺得「唔輸得」。（《東張西望》節目截圖）

問到會否覺得Chilam這個「雌競」言論不妥，張曦雯表示：「冇冇冇，女演員一定唔會鬥除衫！每個人，唔好講演員，每個人都係做緊佢為個角色適合做嘅嘢，for嗰個劇情，呢啲冇得鬥。」（盧振輝攝）

冇擔心裸露戲被內部傳閱 盼觀眾留意劇情勿著眼於性感度

近年無綫劇集偶爾會加入AI元素，例如今次《璀璨之城》都有AI生成姜大衛年輕樣貌，講到其實裸露戲會否可以用AI，Kelly表示：「呢個我唔知喎，我唔係好叻用AI gen嘢，所以我唔知而家可以做到點樣。」對於梁靖琪（Toby）訪問陳瀅時大爆導演四圍傳閱陳瀅的公裸片花，問張曦雯會否擔心自己的性感戲也被幕後人員流傳，她回應：「其實我拍嗰時好安全嘅，我冇擔心過呢樣嘢，因為會打晒底，安全嘅情況下。」她預告自己這幕突破戲碼約於17至18集播出，叫大家不要只著眼於性感與否：「你睇落去就會覺得呢個角色好慘，我覺得個重點完全唔係喺性唔性感，係嗰個劇情推進，愛佢老公愛到幾盡，可以幾扭曲。」至於會否擔心步陳瀅後塵接獲觀眾投訴，張曦雯坦言難以控制，但情節並不相同，最後，問到現時鬧出風波，劇組會否刪剪或「減鹽」出街，她說：「呢個要大人決定，我唔清楚，當然希望可以播。」