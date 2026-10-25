吳卓羲否認教人爆粗笑稱「你唔講粗口㗎？」　張曦雯拒絕只生不婚

無綫台慶劇《璀璨之城》今日（25日）舉行宣傳活動，緋聞情侶吳卓羲、張曦雯（Kelly）繼續放閃，講到近日吳卓羲被封「粗口感染王」，令Kelly在訪問中都衝口而出講「X街」，吳卓羲問：「又我？你唔講粗口嘅咩？我覺得佢呢句唔係粗口嚟喎！」Kelly都大喊無辜：「咪係囉，公司都播得，咁咪即係唔係粗口囉！」至於連張智霖Chliam跟吳卓羲拍片時都講「咪X叫我Captain Cool！」他聞言走音問：「又我？」並表示：「其實我覺得係文化嚟，呢個係我哋香港人小小嘅文化，搭幾句，但係係唔應該咁做嘅，唔應該咁樣講嘅，因為俾小朋友聽到唔係幾好，所以真係唔好意思，但係Chilam就唔係我教嘅！」Kelly亦澄清自己的粗口都不是吳卓羲教，以前打機都有講英文粗口，男方亦回應：「佢嗰句唔係屬於粗口，好多電視都有播過㗎啦。」

（左起）馬海倫、蔣祖曼、龔慈恩、陳瀅、高海寧、吳卓羲、張曦雯、江美儀、黃子恆、孔德賢出席《璀璨之城》宣傳活動。（盧振輝攝）

張曦雯一句「X街」令全場藝人哭笑不得。（無綫娛樂新聞台）

由於二人曾在《衝上雲霄2》合作，故Reels橋段是吳卓羲叫Chilam當年的角色名「Captain Cool」，而Chilam理應說：「唔好叫我Caption Cool，叫我哥哥」（因二人今次飾演兩兄弟），不過鏡頭竟收錄到Chilam在第一Take說：「咪X叫我Captain Cool！」（影片截圖）

講到近日吳卓羲被封「粗口感染王」，令Kelly在訪問中都衝口而出講「X街」，吳卓羲問：「又我？你唔講粗口嘅咩？我覺得佢呢句唔係粗口嚟喎！」（盧振輝攝）

吳卓羲對於爆粗一事表示：「其實我覺得係文化嚟，呢個係我哋香港人小小嘅文化，搭幾句，但係係唔應該咁做嘅，唔應該咁樣講嘅，因為俾小朋友聽到唔係幾好，所以真係唔好意思，但係Chilam就唔係我教嘅！」（盧振輝攝）

活動上，Kelly親自調酒畀男方，被問是否張曦雯整咩飲咩，吳卓羲說：「佢點話點好啦！」張曦雯即說畀杯水他，因為「有情飲水飽」，之後她調製出一杯紅色飲料「代表我畀咗個心佢」、「愛佢愛到可以為佢死！」吳卓羲也識做回應：「我愛佢愛到可以飲呢杯嘢呀！你睇吓幾愛！」最終吳卓羲都有乖乖飲下，並大讚好飲。受訪時記者調侃二人，吳卓羲再說：「我愛佢愛到我肯飲佢杯嘢啦，我都唔知係咩就飲咗落去。（記者：你都唔飲晒！）我驚去廁所呀。」

活動上，Kelly親自調酒畀吳卓羲。（盧振輝攝）

被問是否張曦雯整咩飲咩，吳卓羲說：「佢點話點好啦！」張曦雯即說畀杯水他，因為「有情飲水飽」。（盧振輝攝）

江美儀、吳卓羲為張曦雯的飲品評分。（盧振輝攝）

張曦雯調製出一杯紅色飲料「代表我畀咗個心佢」、「愛佢愛到可以為佢死！」吳卓羲也識做回應：「我愛佢愛到可以飲呢杯嘢呀！你睇吓幾愛！」最終吳卓羲都有乖乖飲下，並大讚好飲。（盧振輝攝）

受訪時記者調侃二人，吳卓羲再說：「我愛佢愛到我肯飲佢杯嘢啦，我都唔知係咩就飲咗落去。（記者：你都唔飲晒！）我驚去廁所呀。」（盧振輝攝）

日前吳卓羲接受查小欣節目《紅查館》訪問，講到自己是吳家在香港唯一男丁，所以常常被母親催生仔，更指可以只生仔不結婚，問到何時完成母親心願，吳卓羲：「到時話俾你聽啦，多謝關心！（記者：會唔會搵人生仔？）到時話你聽！」不過問到Kelly能否接受只生不婚，她說：「 唔得喎，淨係生仔唔結婚，唔得喎。」吳卓羲亦即澄清：「 呢個唔係我話㗎，我阿媽話㗎，唔係我要求嚟嘅。（記者：咁你接唔接受到？）到時話你聽！」

劇中吳卓羲夾在母親江美儀和老婆張曦雯中間，最終她揀阿媽唔揀老婆。（盧振輝攝）