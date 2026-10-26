張敬軒預告明年香港開騷　內耳迷路炎已經痊癒

張敬軒今日（25日）現身TVB出席《飛常好聲音》節目錄影，早前5月他在啟德主場館參加《25+ 英皇群星演唱會》時因身體不適而送往急症室，隨後確診為急性內耳迷路炎，以致取消翌日表演部分。張敬軒接受傳媒訪問時透露急性內耳迷路炎已經痊癒：「完全冇事，7月份就completely好晒啦。」他更笑指之前已經舉辦了數場的演唱會。

預告明年香港開騷

至於被問到香港什麼時候會舉辦演唱會時，他即笑稱：「而家Plan緊，睇下出年啦。（邊個場館啊？）其實我一路都Before演唱會之前咧，我諗我都會有啲實驗性啲嘅show仔搞下，咁就都會揀一啲特別啲嘅場地，我都畀俾自己warm up下先。」對於陳奕迅即將舉辦的演唱會，將會每場唱不同的歌，張敬軒聞言即表示：「我覺得嗰個係實力嘅體現嚟，我一睇到我都覺得係勁！同埋只有一個個Library好豐富嘅歌手先至可以做到。」

張敬軒預告明年香港開騷。(胡凱欣 攝)

張敬軒親解IG退追蹤謎團。(胡凱欣 攝)

張敬軒透露，極受歡迎的《軒公敲碗》節目因YouTube帳號涉及新舊公司：「我會轉一個平台，點解《軒公敲碗》會停，係因為我個帳號比較特別。係新舊公司都有，係舊公司又有，新公司又有，咁所以喺結算方面好搞唔掂。所以有啲新公司嘅歌嘅歌酬、版稅、《軒公敲碗》就計咗落舊公司嗰度，舊公司嗰度有啲錢反而冇嚟到新公司，即係冇嚟到英皇。我嘅Youtube channel而家都同YouTube傾緊，希望可以就一係就全EEG咁樣。」

張敬軒《軒公敲碗》。(胡凱欣 攝)

揚言撐王菀之舞台劇

說到好友王菀之（Ivana），當被問到會否去看Ivana的舞台劇時，張敬軒即笑指：「我Weekend去啊，今個weekend去啊，應該係1號。」 原來張敬軒已經買定飛，準備去支持好友。他還說：「佢嘅Show其實係唔可以錯過嘅！」因為她是一個「好出色嘅藝術家」。