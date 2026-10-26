江美儀開腔稱遭「名譽謀殺」　公開拍攝日程列4點否認假善心做騷

江美儀前年（2024年）拍攝TVB綜藝節目《一個好人》，落區做義工幫基層滅蟲，豈料相隔兩年後，滅蟲組織負責人陳家駱（阿臣）近日多次發長文，指當日她與製作組只是「做騷」，江美儀日前向《01娛樂》表示：「唔係事實嘅嘢，唔回應啦，多謝！」後，也於社交平台引用魯迅《自嘲》中的經典詩句「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」表態；然而阿臣仍持續狙擊對方，甚至鬧埋節目編審。江美儀近日兩次出席公開活動都以不同理由未有受訪，先是17日的《善心滿載仁愛堂》，她在活動前透過公關表明不會受訪及拍照，而今日（25日）的《璀璨之城》活動上，公關就指她要趕往下個工作未能留低做訪問，令記者即使兩次想請美儀姐親口交代其版本的真相，也未能取得其回應。不過網上媒體《Chong San 沖先生》今晚發布江美儀訪問片段，她展示節目當日的拍攝時間表，並以4點回應事件，否認遲到、做show，強調：「我要澄清，我喺呢個節目裏面，我唔係去參與任何嘅義工服務，係做一個主持人去介紹呢一班嘅義工朋友。」之後她以四字總結目前心情——名譽謀殺。

陳家駱（阿臣）在節目播出兩年後控訴江美儀「假善心」只為做騷。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀以魯迅詩句「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」作為反擊。（Threads截圖）

江美儀（右三）近日兩次出席公開活動，包括今日（25日）現身《璀璨之城》都未有接受訪問，令記者即使想請美儀姐親口交代其版本的真相，也未能取得其回應。

江美儀出席慈善活動，亦事先聲明不接受訪問。（盧振輝 攝）

為遭牽連工作人員決定開腔 展示拍攝通告否認遲到

江美儀指，自己本來不想回應，但發覺事情發展並不如想像般「謠言止於智者」，加上見到拍攝人員、身邊朋友都被開名追擊，於是答應沖先生訪問：「如果我唔出聲，好似對呢班朋友或者工作人員唔公平。」她列點回應事件，對於被指拍兩、三小時就走，她展示拍攝時間表，當日上午9點至9點45分攝製隊去對方公司做訪問，而自己的通告時間為下午2至5時，「所以唔存在『成個上晝等我都唔出現，其實唔係，我根本上冇需要喺上午出現。』」

江美儀接受網上平台《Chong San 沖先生》訪問。（YouTube@ Chong San 沖先生）

江美儀展示拍攝時間表，當日上午9點至9點45分攝製隊去對方公司做訪問，而自己的通告時間為下午2至5時，「所以唔存在『成個上晝等我都唔出現，其實唔係，我根本上冇需要喺上午出現。』」（YouTube@ Chong San 沖先生）

被指只做2%滅蟲工作 強調身份是主持而非義工

對於義工指江美儀僅做了2%工作，留下約98%工作要他獨力在布滿床蝨的空間進行，江美儀澄清自己只是主持、非義工：「我只係接到一個job，去做《一個好人》嘅主持人，呢個主持人嘅工作係做咩㗎呢？就去介紹香港有一班義工朋友，好無私為貧苦大眾或者低收入人士家庭提供義務服務。」她舉例節目中接觸過的其他單位和工作，再澄清：「我喺呢個節目裏面，我唔係去參與任何嘅義工服務，我唔係去做義工，我係做一個主持人去介紹呢一班嘅義工朋友。所以我嗰日拍攝要做嘅嘢就係去到嗰個屋主嗰度，去體驗一下，你話你係滅蟲嘅，究竟你係點樣滅㗎 ？我去體驗一下，通常有部蒸機，高溫令佢冇得生存就唔會繁殖⋯⋯」

江美儀澄清自己只是主持、非義工：「我只係接到一個job，去做《一個好人》嘅主持人，呢個主持人嘅工作係做咩㗎呢？就去介紹香港有一班義工朋友，好無私為貧苦大眾或者低收入人士家庭提供義務服務。」（TVB）

被多番追討六件保護衣去向 稱無需參與道具部份故不知情

第三項指控，該組織負責人多次表示節目組攞走他6件保護衣，並要求交代下落，江美儀回應：「絕對唔係我江美儀要求佢攞嚟啦，一定係製作單位嗰邊同佢安排，可能個保護衣係畀我，如果真係驚嘅時候可能要着住，我當時都係冇着，都係着返自己啲衫去做嘅。至於保護衣嘅去向我真係唔知道，我真係唔知道後來係邊個出錢，邊個攞咗我真係唔知。」她又補充，拍攝道具由節目組準備，演員並不清楚亦不需要參與此部份。

反駁「演完場戲就走」指控 稱從未被要求完成全屋滅蟲

至於第四點，該負責人狠批她「做騷」、「演完場戲就走」，江美儀反問：「其實間屋係咪完全需要清潔乾淨呢？我相信呢個係佢同屋主兩個之間嘅一個協議，我冇收到通知我哋電視台呢邊，要留低去負責做晒所有嘅滅蟲工作，我亦都冇收到導演嘅指示，『嗱，你今次過嚟係需要同對方一齊去清潔間屋，清潔完為止你先可以走。』我係冇收到嘅，至於係咪真係需要清潔晒，我諗呢個我唔會知道，我諗呢個係佢同屋主之間嘅一個deal，所以我唔認為我只係做show、拍兩個鏡頭就走嘅呢啲指控。」

該負責人狠批她「做騷」、「演完場戲就走」，江美儀反問：「其實間屋係咪完全需要清潔乾淨呢？我冇收到通知我哋電視台呢邊，要留低去負責做晒所有嘅滅蟲工作，我亦都冇收到導演嘅指示，『嗱，你今次過嚟係需要同對方一齊去清潔間屋，清潔完為止你先可以走。』」（盧振輝攝）

指傳媒需跑流量 想解釋卻無發聲渠道

沖先生之後表明身份，指滅蟲組織的阿臣於網上有豐富泥漿摔角經驗，曾有「雨果小子」等網名，自己亦與阿臣在微博上開戰。沖先生續問江美儀可有想過向記者澄清，她指都曾試過了解阿臣目的、動機，亦有向部份記者展示對方過往的留言：「但係我諗，因為而家嘅傳媒要流量，可能佢要有流量先可以保住份工，又或者有流量佢先可以咁樣繼續經營，似乎喺傳媒方面就冇人幫到我。我係去到一個位，就算我想解釋返件事，都似乎冇乜渠道俾我。」

自覺遭欺凌及「名譽謀殺」：我覺得佢直情殺咗我

被問目前所遭遇的算不算網絡欺凌，江美儀認為「名譽謀殺」四字更為精確：「我覺得佢直程殺咗我，冇人care件事係點樣，只係信一面講，每日打開媒體，不斷有人鬧你，而鬧嗰樣嘢，你知道嗰樣嘢係你哋唔明喎，你哋唔知道件事，我覺得呢個係一個欺凌。」她表示不期望大家睇完訪問就會從不喜歡她到喜歡她，亦非要任何人改觀，不過想藉此機會還原當日事件，為身邊朋友討回公道：「你可以繼續話呢班人多事，可以繼續話我係假善心嘅人，但係我覺得我需要為自己講返少少嘢。」