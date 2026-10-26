東張西望｜A0男墮網上PTGF騙局五日遭騙26萬　開場白問：做唔做愛

TVB節目《東張西望》曾多次揭露網上兼職女友騙局，仍有人受騙。今日（25日）報道了「A0」的黃先生在網上認識一名女子，很想談戀愛的他，未見人先墮騙局，總共損失了30多萬。

「A0」的黃先生在網上認識一名女子，很想談戀愛的他，未見人先墮騙局。(節目截圖)

結識兼職女友 欲花錢嘗戀愛滋味

黃先生在網上結識一名女子，二人開始交談後，該名女子向黃先生提出性交易：「之後佢問我做唔做愛，話如果做就$500就90分鐘，$800就3個鐘。」他認為該名女子就是兼職女友，還打算「光顧」對方，自己亦可以一嘗戀愛感覺。

該名女子向黃先生提出性交易。(節目截圖)

黑幫勒索恐嚇 屢交保護費求脫身

赴約前，一名自稱豹哥的人要求他購買800元點數卡，聲稱用作保障女子安全，其後再索款5000元及3萬元。黃先生一度封鎖對方，卻遭恐嚇追捕，女子亦不斷催促付款：「我覺得我自己係咪好大劑？驚畀佢哋追上門或者喺條街度搵到我，跟住我畀晒3萬，諗住可以解決到呢件事。之後我接到坤哥電話，要求我畀多2萬5，2萬5係保護小姐嘅費用，之後我畀完2萬5，再要求我畀2萬1，係畀佢哋手下飲茶費用。」

一名自稱豹哥的人要求他購買800元點數卡，聲稱用作保障女子安全。(節目截圖)

洩露身份證自拍 慘遭偽造借貸信

黃先生先後以「身份備用金」、「財務手續費」等名目付款，短短五日損失26萬元，直至對方再索23萬多元辦理退款，他才報警。不過，黃先生曾很大意地傳送過手持身份證的自拍照，其後他收到對方利用自己的個人資料製作10萬元借貸授權書及貸款信，令他惶恐不安。

黃先生洩露身份證自拍。(節目截圖)

警方列欺騙財產案 科技罪案組跟進

《東張西望》去信警方查詢，警方指已將案件列作以欺騙手段取得財產，由新界北總區科技及財富罪案組跟進，暫未有人被捕。