冼靖峰開騷票價$1280睇齊天王級　自嘲小薯仔：冇權力去干涉票價

歌手冼靖峰（Archie）即將迎來他入行以來的首個個人演唱會，名為《冼靖峰ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG》。這個名字不僅呼應了他的英文名，更寓意著他如同一位建築師，精心構築著自己的音樂世界。昨日（25日）他在記者會後接受《香港01》訪問時，大方分享了演唱會的籌備細節、演唱會票價爭議以及被指「模仿張敬軒」的爭議。

冼靖峰（Archie）即將迎來他入行以來的首個個人演唱會，名為《Architect》。（胡凱欣 攝)

秘密操肌三年預告狂舞

Archie透露，演唱會的每一個環節都融入了他在日常生活中對音樂的感悟和構思：「我都係喺我日常生活入邊，我建構咗關於音樂嘅一啲ideas。咁希望大家入場，就會理解到我喺入行啦到而家嘅經歷，同埋我對音樂嘅睇法。」當被問及是否會在演唱會上展示身材時，他笑言：「唔係除衫或者唔除衫，得黑白之分。」並表示這三年來的健身成果希望能有機會展示，但最終還是會視乎場合和主題而定。他更坦言自己為了演唱會而努力減肥，希望以最佳狀態示人。除了展示身材，Archie也為演唱會準備了高難度的舞蹈，為此他特意提前兩個月進行排練，這比以往排舞的時間長了許多。他希望透過這些努力，讓觀眾感受到他的誠意和進步。

Archie透露，演唱會的每一個環節都融入了他在日常生活中對音樂的感悟和構思。（胡凱欣 攝)

霸氣回應$1280票價爭議

對於演唱會最高票價達到$1280，引起了網民的熱討，更有網民認為他的票價「與天王級別睇齊」。Archie坦誠自己只是一粒「小薯仔（Small Potato）」：「我都冇權力去干涉任何票價上面嘅嘢，但係我都知道個價錢係點樣嘅！但係我都冇呢個資格去改變任何嘢。我唯一做到嘅真係出盡200%嘅力，去做好個表演。」

冼靖峰開騷票價$1280睇齊天王級。（胡凱欣 攝)

拒認抄張敬軒 靠造型說話

其實網上亦有不少聲音指他模仿張敬軒，Archie表示，入行以來確實聽到過各種不同的聲音，包括指他模仿不同的前輩歌手。但他強調：「我自己就都好積極同梳化服去溝通，點樣可以做到每一個造型都係切合嗰個作品。有時候劇集上可能係要某一個造型，我要做某一個角色，咁所以我一定要做嗰個嘅妝，做嗰個頭。譬如當時記得去到『超星團』，我都會專登漂咗個頭，專登夾曲啲個頭髮，又或者係個妝，可能會稍微濃少少眼影、鼻影、全部jawline都會想打得勁啲個陰影，咁都係因應唔同嘅作品去做。譬如MV嘅時候，都會因應個劇情係點樣，又或者個故事係講啲咩，我個內容係啲咩，我首歌講啲咩，去做妝造上面嘅表演。」他表示，這次演唱會的造型也會有獨特的設計，希望能帶給觀眾耳目一新的感覺。

冼靖峰拒認抄張敬軒。（胡凱欣 攝)

LOONG9解散之謎

對於其曾參與的選秀男團「LOONG9」早前於8月正式宣布解散，Archie表示自己並不清楚解散決策的具體幕後情況，但他與成員們都有保持聯絡，並為他們在各自領域的發展感到高興。他表示：「有啲成員係拍過某啲劇，又或者係開始個人發展都好，我都衷心祝福佢哋。」

對於他有份的團體「LOONG9」已經解散，Archie表示自己並不清楚具體情況。（胡凱欣 攝)

樂小姐、Archie、翁嘉穗。（胡凱欣 攝)

冼靖峰。（胡凱欣 攝)

冼靖峰12月6日開騷。（胡凱欣 攝)

樂小姐特登嚟支持冼靖峰。（胡凱欣 攝)