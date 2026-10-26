女神配對計劃2｜俞可程被指似史力加太太 高EQ回應被網友大讚

《女神配對計劃2》播出以來新聞多多，每位女神因節目關係而備受關注，而《東張》女神之一俞可程Kanis，因節目關係人氣急升，特別是最近兩集，出盡法寶狂電Oscar，不過亦有網友覺得俞可程未達女神顏值，特別她染了一頭紅髮的時候，更有點像史力加太太，不過俞可程上週六（24日）出席《女神配對計劃2》就大方回應，事後更獲得網友讚同，她說：「其實我覺得ok，大家有唔同名稱形容我，大家都係睇到我，先會去評論我，大家如果因為咁而認識我，而記得我，咁我仲要多謝㖭。」

（左）俞可程、 方智弘、何沛珈，三位因為《女神配對計劃2》而人氣急升。（盧振輝攝影）

俞可程正面思維面對負面批評

「正面負面的comment我都會睇，如果真係做得唔好，我會去反省，去做好啲，希望大家會畀機會我，（驚唔驚畀人感覺八婆？）哈哈⋯⋯你哋覺唔覺得我八婆？我哋做藝人，生涯好長，可能一開始大家都有啲定型，但如果我做五年或十年，大家可能因為我其他嘢而改觀，所以而家佢哋覺得我係點無乜所謂，之後落嚟嘅集數，加埋之後嘅劇集或活動，都可以畀人哋更加認識我，如果佢哋覺得我係咁嘅人，我都會接受，我知自己係咩人，其實已經足夠，同埋欣賞我嘅人，我多謝佢哋就ok喇。」

對於網民的批評，俞可程相當接受。（盧振輝攝影）

被指似史力加太太：我都覺得似

「（但網民話妳似史力加太太喎？)其實我笑咗出嚟，我覺得網民咁有創意，我睇睇下又真係有啲似，我染咗紅色頭髮咁耐，都未有人留意到我或話我似邊個，而家話我似史力加老婆都無問題，我都覺得嗰集無咁靚，咪下一集靚返啲囉，希望大家本身覺得我 『嘩，咁差嘅』，之後睇我仲會好返啲。」