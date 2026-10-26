周國豐親揭避談感情全因一理由　現極享受單身：自由自在係最舒服

資深傳媒人周國豐昨日（25日）現身TVB，出席TVB與機管局合辦的歌唱比賽擔任評審。周國豐接受傳媒訪問時談及會否化身「嚴厲評判」與罕有公開談論感情生活的感受，他笑言自己以往在《中年好聲音》時也非特別「手緊」，今次亦會做回自己，恢復以往「左右門神」般嚴格的評審標準，不會刻意做嚴厲角色。

周國豐現身TVB，出席TVB與機管局合辦的歌唱比賽擔任評審。（胡凱欣 攝)

機場海選感新鮮 籲參賽者勿扮別人

周國豐憶述早前到機場室內籃球場為比賽進行海選，感覺相當新鮮：「我頭先講話好有型，隔籬就係呢個停機坪啊，咁所以成件事真係幾正。」對於參賽者若模仿肥媽等其他評審的風格，他直言參賽者最重要是做回自己，最重要是展現真實一面：「我無論係由第一季去到第四季，我一路強調我唔鍾意大家扮人。即係無論喺造型方面，又或者佢嘅唱腔方面，咁所以其實唔需要扮任何人，尤其歌唱比賽，最緊要係可以做返自己 。」

周國豐籲參賽者勿扮別人。（胡凱欣 攝)

罕談前妻吐心聲 享受單身不強求

周國豐早前在專訪中罕有提及前妻利嘉兒（Lily），立即引起外界關注。對此，他坦言其實不想過多透露感情生活：「我確實唔想透露感情生活，係因為我之前離過婚啦。咁同埋我前妻呢，佢本身已經再結婚，咁亦都係有家室啦，咁我就係唔想又影響人，或者打攪人。」他強調只希望透過分享自己曾經犯過的錯誤和人生經歷，為遇到類似情況的人提供一點溫馨提示與啟發，並非要大家盲從他的做法。他亦提到，十分了解自己需要自由自在的狀態：「我會覺得依家一個人自由自在嘅狀態係最舒服。」

周國豐享受單身不強求。（胡凱欣 攝)

走出喪母之痛 重新出發復工

此外，周國豐透露母親剛於10月10日離世，他曾為此停工並推遲部分專訪與宣傳活動。他憶述母親生前一直非常關心子女的工作，甚至會催促他上班，因此在處理完母親的後事後，他決定以是次活動作為重新出發的起點，繼續努力工作，相信這也是母親最希望看到的。