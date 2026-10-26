郭柏妍揼6位數搞服裝品牌　爆性感極限：公司嘅尺度就係我嘅尺度

藝人郭柏妍（Rosita）昨日（25日）現身TVB，出席與機管局合辦的歌唱比賽擔任主持。首次擔任主持的她接受傳媒訪問時難掩緊張心情，她表示：「依家個心就嚟跳出嚟啦，因為我第一次做主持。」她透露為了準備這次的司儀工作，早在活動當天早上就收到了所有參賽者的資料，並努力背熟他們的名字，以免出錯。

郭柏妍（Rosita）現身TVB，出席與機管局合辦的歌唱比賽擔任主持。(胡凱欣 攝)

懼怕口誤影響節目

被問到做主持比較緊張還是唱歌緊張時，Rosita笑指「做主持」。她表示：「因為做主持真係好驚講錯佢哋嘅名，畀咗個唔好印象佢哋，唱歌就因為代表我啊嘛，同埋好驚整壞咗節目啊。」

Rosita笑指「做主持」好緊張。(胡凱欣 攝)

拍情慾戲全睇劇情

近日《璀璨之城》有不少大尺度的場面，Rosita對於自己要挑戰這些場面，她指：「我會睇返嗰個劇情嘅需要，我覺得公司每一個女演員男演員都好，佢哋都係好專業嘅，會好尊重個劇本，好尊重嗰個角色。其實有時候我覺得可能如果呢個角色冇發生呢一件事情，可能未必有後續嘅嘢，可能其實某程度有機會係幫到個演員。（如果突然要加親熱戲會點？）我都會睇返個劇情需要。」

郭柏妍拍情慾戲全睇劇情。(胡凱欣 攝)

公司尺度即個人底線

至於Rosita的性感尺度及接受極限是什麼時，她笑稱：「我就冇乜諗過，公司嘅尺度就係我嘅尺度。」她表示自己接受程度很大，要看劇情而定，所以大露背亦是她能接受的程度之內。

郭柏妍自爆性感極限。(胡凱欣 攝)

豪花6位數榮升老闆娘

除了演藝事業，Rosita亦有開創自己的時裝品牌「CLARO」，已經開始了幾個月並在CENTRESTAGE上行騷。她被問到投資了多少錢時，即笑著透露：「投資咗都有123456（位數）咁囉，唔記得咗，但係我花入去嘅心血都唔少。」她希望自己的品牌能夠有好的發展，並會在未來開設Pop-up store，與大家見面。