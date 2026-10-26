龔慈恩前夫林煒年輕顏值極高撞樣許光漢　大女林愷鈴台灣人氣急升

ViuTV原創劇《地獄大狀》日前（22日）已迎來大結局，女主角林愷鈴（Ashley）在劇中一改斯文溫柔形象，飾演好勝冷艷大律師，令觀眾眼前一亮。其演技被網民拿來與母親龔慈恩比較，大讚她青出於藍，人氣更衝出香港，獲台灣網民高度關注。林愷鈴父親林煒人氣亦不輸女兒，近日更成為台灣網民話題人物！

林愷鈴（Ashley）在《地獄大狀》一改斯文溫柔形象，飾演好勝冷艷大律師，令觀眾眼前一亮。（劇集畫面）

林煒年輕顏值極高 獲封「上古許光漢」

林愷鈴父親林煒曾是台灣當紅小生，日前有台灣網民在Threads分享林煒當年主演經典台劇《女人花》中赤膊曬肌的畫面，意外引起大批台灣網民熱烈討論。有不少網民翻出林煒年輕時期的照片及演出片段，驚訝發現年輕時的林煒顏值極高，五官及笑起來撞樣紅遍亞洲的男神許光漢，更有人大讚：「林煒年輕時候真正帥」、「我小六很迷戀林煒！」、「「林煒的顏放到現代都很能打，根本是『上古許光漢』！」、「林煒年輕跟許光漢真的好像」、「林煒比許帥多了」。

林愷鈴父親林煒曾是台灣當紅小生。（片段截圖）

有台灣網民在Threads分享林煒當年主演典台劇《女人花》中赤膊曬肌的畫面，意外引起大批台灣網民熱烈討論。（片段截圖）

台灣網民大讚林煒年輕顏值極高。（片段截圖）

林煒撞樣許光漢！（片段截圖）

林煒與龔慈恩離婚後戀上富貴女總裁

龔慈恩與林煒於1991年與合作《雪山飛狐》、《你最愛的人》撻著，於1999年結婚，並誕下大女林愷鈴及細仔林卓毅，不過兩人在2019年正式宣布結束20年婚姻。離婚後，林煒近年已將事業重心轉往科技領域，並與富貴女總裁劉灼梅拍拖。兩人感情穩定，更創辦公司投入虛擬實境及人工智慧相關技術開發。

龔慈恩與林煒於1991年與合作《雪山飛狐》、《你最愛的人》撻著，於1999年結婚。（節目畫面）

兩人曾一齊登上《康熙來了》。（節目畫面）

林愷鈴自小受母親龔慈恩悉心栽培，為圈中學霸之一，畢業於香港大學建築系。（IG@kaening）