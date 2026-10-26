黃澤林康堤8個月完整感情時間線　未分手已Like譚旻萱疑無縫接軌

「香港網球一哥」黃澤林昨日（25日）驚爆新戀情，新歡是娛圈長腿女神譚旻萱（Mandy）！不過由於黃澤林9月仍有跟上一任女友康堤放閃，10月初被發現互相unfollow對方，及後認分手，但昨日就已跟譚旻萱（Mandy）在球場上親密互動放閃，令外界質疑兩段感情無縫接軌，以下就列出黃澤林與康堤、Mandy的感情時間線。



2月：康堤因頻頻現身觀看黃澤林網球賽、網上互動頻繁傳出秘戀

陳奕迅與女兒陳康堤繼續入場支持港隊，當大家以為康堤陪老豆看網球賽，實情是在現場為男朋友打氣。（趙子晉攝）

4月24日：康堤在活動上認愛

康堤首次證實與香港網球一哥黃澤林的戀情，全程笑不攏嘴。被問愛苗是否因為網球開始，她坦然承認，並透露由父親介紹而相識：「係真係咁啱我啲對象全部都係屋企人介紹既，但係無刻意，無刻意，無刻意。」

陳康堤4月大方認愛黃澤林。(葉志明攝)

5月：黃澤林於法國網球公開賽首度躋身大滿貫正賽，康堤與Eason飛到當地力撐。

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤（Constance）現身法網觀眾席。（影片截圖）

黃澤林於法網比賽，他在IG激罕曬出與康堤的甜蜜背影照放閃。（IG@coleman_wong）

6月6日：黃澤林生日，康堤貼合照放閃

黃澤林生日，康堤在IG限時動態公開與男友的合照，並寫道：「22nd birthday king Coleman Wong」，相中所見，壽星仔笑容燦爛，而康堤就做出嘟嘴錫錫的表情，兩人鬼馬合照相當Sweet！康堤又上載了一條短片，二人對鏡合拍，默契十足地做出同一個動作，康堤更寫道：「to more days like these twin , love ya」，一句簡單留言盡顯愛意

康堤在IG限時動態公開與男友的合照，高調放閃！（IG截圖）

6月29日：康堤、黃澤林齊call in JFFT

今年6月，康堤與Coleman call-in JFFT。（JFFLive）

6月30日：康堤出show獲黃澤林捧場

康堤出show時黃澤林都有捧場，康堤直言感情生活十分美滿，預告下首新歌會是一首開心快歌：「因為我而家好開心，所以一定做快歌。」

康堤出show時黃澤林都有捧場，康堤直言感情生活十分美滿，預告下首新歌會是一首開心快歌：「因為我而家好開心，所以一定做快歌。」

8月：康堤推出甜爆新歌《好鍾意！》

9月3日：康堤、黃澤林齊與JFFT食壽司郎

9月初，康堤與黃澤林，仍跟JFFT一齊食壽司郎。

9月10日：黃澤林、康堤有Like譚旻萱帖文

9月10日Mandy的帖文，黃澤林及康堤都有like

9月13日：康堤仍有Like譚旻萱帖文，此後再沒有Like過

9月15日：康堤現身《叱咤樂壇》分享感情觀

康堤在電台訪問直指：「如果真係好鍾意一個人，點解要理啲人點諗？」獲主持謝茜嘉調侃「所以去JFFT又得喇，一齊食壽司郎又得喇。」康堤報以甜笑，而被問到「二選一」問題，當陳奕迅於英國最大場館O2開演唱會與黃澤林溫布頓網球賽撞期，她會撐哪邊，她還表示：「陳奕迅演唱會都去好多啦，所以梗係去溫布頓啦，我都冇去過溫布頓。」

康堤被問到「二選一」問題，當陳奕迅於英國最大場館O2開演唱會與黃澤林溫布頓網球賽撞期，她會撐哪邊，她還表示：「陳奕迅演唱會都去好多啦，所以梗係去溫布頓啦，我都冇去過溫布頓。」

10月3日：康堤、黃澤林被發現IG互相取消關注

康堤與黃澤林IG已取消關注對方，康堤目前只有follow粉絲開設的專頁「team.colemanwong」，而沒有黃澤林個人賬戶「coleman_wong」，因此揣測二人可能已分手。

10月4日：康堤有讚好黃澤林亞運奪金消息

康堤被發現在多個祝賀黃澤林奪金的IG帖文中偷偷派Like。（ig@hambittttt）

10月14日：黃澤林首度承認與康堤已分手

黃澤林現身JFFT直播為亞運慶功，米爺追問其感情生活，表示：「完咗啦，係囉，冇嘢嘅。」被問到分手消息是否屬實，他露出一臉無奈並表示：「係呀！」最後還指之後自己要「專心打波」。

黃澤林證與陳康堤已分手。(thread圖片)

10月24日：康堤出席活動認分手情緒低落，避談細節及原因

康堤出席活動後回應現時的感情狀況，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」並續說大家是有共識下分手，但分手原因及蘊釀了多久就表示不方便回應。「我哋一直都喺聚焦自己（工作），咩具體原因都唔回應。都係兩個人之間嘅事，畀啲空間我哋。」

康堤出席活動後回應現時的感情狀況，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」（葉志明 攝）

10月25日：黃澤林廣州南沙作賽，譚旻萱驚爆現身，於場外攬攬互動

黃澤林現身廣州出戰網球賽，每當黃澤林扣殺得分均雀躍疾呼，眼神充滿愛意。賽事結束後，黃澤林走向場邊，兩人更旁若無人地緊緊擁抱，有傳媒將片段形容為兩人「錫錫」，但其實只是相擁。

黃澤林譚旻萱場外親密擁抱。（小紅書截圖）