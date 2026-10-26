「傳奇港姐」張瑪莉拜祭前夫李忠琛親自除草　情深悼念：他日重聚

「傳奇港姐」之稱的張瑪莉於1975年參選港姐奪得冠軍，雖然近年已經逐漸退居幕後，但不時在社交平台分享近況及生活點滴。日前張瑪莉趁前夫李忠琛（李小龍胞兄、何東家族成員）的生忌，特別抽空前往澳洲的墓園拜祭，並親自落手落腳除草及獻上鮮花。

「傳奇港姐」之稱的張瑪莉於1975年參選港姐奪得冠軍，雖然近年已經逐漸退居幕後，但不時在社交平台分享近況及生活點滴。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉情深義重拜祭前夫李忠琛

張瑪莉於1980年嫁給當時的天文台助理台長李忠琛，兩人育有一子一女，可惜婚姻於1995年劃上句號。其後李忠琛於2008年在澳洲因突發性心臟病逝世，儘管兩人分開多年，張瑪莉在2012年跟建築師余文平再婚，張瑪莉對前夫李忠琛依然情深義重。日前她親自到澳洲當地的墓園，並在社交平台深情寫道：「今天是您的生辰，我們都非常掛念您。安息主懷，他日重聚。Rest in Peace dear, we miss you.」

日前張瑪莉親自到澳洲當地的墓園拜祭前夫李忠琛。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉親自落手落腳除草及獻上鮮花。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉情深義重。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉於1980年嫁給當時的天文台助理台長李忠琛，兩人育有一子一女，可惜婚姻於1995年劃上句號。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

李小龍胞兄、何東家族成員李忠琛於2008年在澳洲因突發性心臟病逝世、（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉

張瑪莉不時在Facebook分享生活點滴，日前她在位於澳洲的紅磚獨立屋中賞花，意外曝光豪宅中的巨大私人玫瑰園，設計充滿歐陸風情。片中可見，戴上粉紅色Cap帽的張瑪莉身穿紅白條紋襯衫及粉紅披肩，臉上毫無雖然有歲月痕跡，但依然凍齡力十足，身形亦沒有走樣。她在介紹玫瑰園時，透露有時會坐在露台一邊看花園邊享用早餐，而花園角落亦種了一棵舉行松樹，聖誕節更會將松樹佈置成聖誕樹。張瑪莉指自己每隔一陣子就會回來獨立屋居住，享受半退休生活。

張瑪莉不時在Facebook分享生活點滴。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

日前張瑪莉在位於澳洲的紅磚獨立屋中賞花，意外曝光豪宅中的巨大私人玫瑰園，設計充滿歐陸風情。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉曝光了獨立屋的花園。（Facebok/Mary Cheung 張瑪莉）