劉穎鏇森美余德丞夥近400醫護破世界紀錄 拒為森美人工呼吸

藝人劉穎鏇、森美、余德丞日前出席香港急症科醫學院30周年活動，夥拍近400位醫護人員齊齊砌出「AED」急救圖案，打破健力士世界紀錄。

眾人亦於台上「示範」急救，余德丞表現得雞手鴨腳，而森美「期待」劉穎鏇人工呼吸，被Tiffany一口拒絕，場面搞笑！劉穎鏇、森美二人老友鬼鬼，鏡頭背後密密傾「波經」研究籃球，但Tiffany未敢挑戰對方：「我真係專注喺打波，但係我都好興奮，因為未試過同森美大哥一齊打籃球。好耐之前我哋一齊拍節目，當時佢都會同我講籃球，但係未試過一齊落場，所以好期待。」

呢日活動關於急救，劉穎鏇表示自己拍劇時曾學習急救動作，所以略懂相關知識，亦非常慶幸可以參與活動打破世界紀錄。提到近日劇集《璀璨之城》陳瀅性感演出，引起網民極大迴響，Tiffany亦替好友「打氣」：「我覺得佢好叻！因為佢為咗呢一場戲練咗好耐，作為演員就係要呢一種專業。（咁你都 ready拍呢啲戲？）呢啲戲真係好需要心理準備，同埋我覺得都係因應劇情需要。」而劉穎鏇近日亦榮升老闆，為自家品牌做生招牌，亦透露圈中不少好友仗義相助，不時穿上品牌服飾宣傳。

而森美表示今次擔任活動司儀，未有機會參與打破世界紀錄活動，台上更不時分享急救「經驗」自爆年齡：「我哋呢個年紀差不多，因為最慘係我哋呢個年紀仲係精壯，唔係垂垂老矣！我哋仲精壯日日打波，即係有時你唔知道自己身體狀態，有啲隱患你真係唔知道。我聽得太多呢啲 case，我哋而家打波唔係隊友球技好，而係因為佢識急救而揀佢，所以我覺得運動要量力而為。（揀劉穎鏇打籃球因為外貌？）Tiffany 揀佢唔係因為好球技，佢真係仲要靚，咁呢個好重要嘅，女仔靚固然之係悅目，女仔打籃球嗰個感覺優雅、轉身都靚啲，所以同 Tiffany 可以打籃球就更加開心。」

年尾頒獎禮在即，暫未見「商台女員工」預先爆賽果，森美笑言未有理會預測：「叱咤 903 透明度好高，只係計播放率，所以你計得啱就得，所以『女員工』又要出動，又要畀心機數，因為平時唔係我數，我淨係負責播歌。」而余德丞亦未有理會頒獎禮賽果，笑指自己「冇飛」。Dickson表示曾學過急救知識，但已漸忘記細節，他表示曾與市民合力急救，如有需要定會義不容辭幫忙。