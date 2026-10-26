邱士縉李炘頤峇里煙花下圓婚 MIRROR 12缺5 Jeremy致辭哭成淚人
MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）繼早前在香港完成註冊、接新娘及向長輩斟茶等傳統儀式後，昨日（10月25日）在峇里邀請了一班圈中好友出席，舉行溫馨浪漫的海外婚禮，正式結束9年愛情長跑。
婚禮儀式在昨日下午舉行，天公作美沒有下雨。新娘 Alina 穿上特別訂製的白色婚紗亮相，該套婚紗更是由她參與設計。進場時一對新人已眼濕濕，其後在讀誓辭時，二人更感觸得哭成淚人。兩人在一眾親友見證下完成結婚儀式，場面非常感人。而MIRROR成員 Anson Lo、Edan、Jer、Jeremy、姜濤及Tiger特別到現場祝賀，見證兄弟人生大事。至於其他5位兄弟因工作原因未能到現場，亦已提早送上祝福。
到了萬眾期待的婚禮晚宴，現場特別安排了煙花匯演，並由一對新人「First dance」氣氛浪漫。席間又由出道至今與Stanley友情不變、「巨龍與豬仔」組合的Jeremy致辭時更感觸哭成淚人，道：「記得當初第一次見 Alina 嘅時候都係着一條黑色嘅禮服裙，覺得 Alina 好靚，今晚 Alina 著番同一條裙，就好似去返嗰晚初初認識咁，但係呢幾年大家已經歷咗好多，成長咗，Alina 同阿 Stanley 好照顧我，覺得自己好似佢哋個細佬。」場面溫馨動人。
此外，一對新人更親手撰寫 Thank You 卡感謝到場好友。Anson Lo 在社交平台分享收到一對新人送上的 Thank You 卡，並晒出卡上的溫馨留言：「我哋一起經歷太多太多！多謝永遠 sweet，永遠細心的你。以後有咩唔開心、或者開心都好，你叫一聲，我哋一定出嚟陪你！Thanks for coming」，盡顯深厚情誼。
晚宴期間，兄弟團Edan、Jer 及 Jeremy 合唱《My Apple Pie》，寓意 Alina 就是 Stanley 的 Apple Pie（Always on her side），送上最甜蜜祝福予一對新人！唱畢後更與 Stanley 驚喜合體大跳《Bad》。現場氣氛極之高漲，同樣熱愛跳舞的 Fatboy（梁業）亦即場跳舞助興。而剛身為人夫的Stanley，因為工作關係未有在當地度蜜月，已火速回港投入工作。