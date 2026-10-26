邱士縉李炘頤峇里煙花下圓婚　MIRROR 12缺5 Jeremy致辭哭成淚人

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）繼早前在香港完成註冊、接新娘及向長輩斟茶等傳統儀式後，昨日（10月25日）在峇里邀請了一班圈中好友出席，舉行溫馨浪漫的海外婚禮，正式結束9年愛情長跑。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）圓婚。

二人在峇里邀請了一班圈中好友出席，舉行溫馨浪漫的海外婚禮，正式結束9年愛情長跑。

絕美雪山婚照。（IG@alinaln_）

婚禮儀式在昨日下午舉行，天公作美沒有下雨。新娘 Alina 穿上特別訂製的白色婚紗亮相，該套婚紗更是由她參與設計。進場時一對新人已眼濕濕，其後在讀誓辭時，二人更感觸得哭成淚人。兩人在一眾親友見證下完成結婚儀式，場面非常感人。而MIRROR成員 Anson Lo、Edan、Jer、Jeremy、姜濤及Tiger特別到現場祝賀，見證兄弟人生大事。至於其他5位兄弟因工作原因未能到現場，亦已提早送上祝福。

婚禮儀式在昨日下午舉行，天公作美沒有下雨。新娘 Alina 穿上特別訂製的白色婚紗亮相，該套婚紗更是由她參與設計。

到了萬眾期待的婚禮晚宴，現場特別安排了煙花匯演，並由一對新人「First dance」氣氛浪漫。席間又由出道至今與Stanley友情不變、「巨龍與豬仔」組合的Jeremy致辭時更感觸哭成淚人，道：「記得當初第一次見 Alina 嘅時候都係着一條黑色嘅禮服裙，覺得 Alina 好靚，今晚 Alina 著番同一條裙，就好似去返嗰晚初初認識咁，但係呢幾年大家已經歷咗好多，成長咗，Alina 同阿 Stanley 好照顧我，覺得自己好似佢哋個細佬。」場面溫馨動人。

到了萬眾期待的婚禮晚宴，現場特別安排了煙花匯演，並由一對新人「First dance」氣氛浪漫。

Stanley與Alina換上黑色禮服。

Jeremy致辭時更感觸哭成淚人：「呢幾年大家已經歷咗好多，成長咗，Alina 同阿 Stanley 好照顧我，覺得自己好似佢哋個細佬。」

此外，一對新人更親手撰寫 Thank You 卡感謝到場好友。Anson Lo 在社交平台分享收到一對新人送上的 Thank You 卡，並晒出卡上的溫馨留言：「我哋一起經歷太多太多！多謝永遠 sweet，永遠細心的你。以後有咩唔開心、或者開心都好，你叫一聲，我哋一定出嚟陪你！Thanks for coming」，盡顯深厚情誼。

一對新人更親手撰寫 Thank You 卡感謝到場好友。Anson Lo 在社交平台分享收到一對新人送上的 Thank You 卡，並晒出卡上的溫馨留言。

晚宴期間，兄弟團Edan、Jer 及 Jeremy 合唱《My Apple Pie》，寓意 Alina 就是 Stanley 的 Apple Pie（Always on her side），送上最甜蜜祝福予一對新人！唱畢後更與 Stanley 驚喜合體大跳《Bad》。現場氣氛極之高漲，同樣熱愛跳舞的 Fatboy（梁業）亦即場跳舞助興。而剛身為人夫的Stanley，因為工作關係未有在當地度蜜月，已火速回港投入工作。

Edan、Jer 及 Jeremy 與 Stanley 驚喜合體大跳《Bad》。