女神配對計劃2｜梁超怡進擊挑機食鞋帶糖　Oscar心跳狂飆：我濕曬

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨晚（25日）播出最新一集，面對求愛勇者Mark吳俊峰及Oswald關經翰，本來以為梁超怡會跟兩人有更親密的互動，但她竟然行使女神特權，特別挑選了Oscar方智弘闖刺激的「心跳電話亭」，反高潮引起熱議！

梁超怡竟然行使女神特權，特別挑選了Oscar方智弘闖刺激的「心跳電話亭」。（節目畫面）

梁超怡反高潮挑選Oscar引起熱議。（節目畫面）

梁超怡大讚Oscar外形合眼緣

進入「心跳電話亭」時，Oscar心跳即飆120 bpm，談及互選原因時，梁超怡大讚Osacr外形合眼緣，更表示：「因為你個鼻好高，我鍾意鼻高嘅男仔。」被問到可有心儀的對象時，雖然Oscar坦言對年紀較自己大的俞可程心動，不過就表示兩人還在了解階段。認為自己還有機會的梁超怡，發動電眼凝視Oscar，令對方心跳持續高企，更飆升至136bpm。

梁超怡大讚Oscar外形合眼緣。（節目畫面）

梁超怡進擊挑機Oscar食鞋帶糖

去到玩遊戲環節，兩人需要挑戰吃「鞋帶糖」，並將糖吃至2cm內。梁超怡主動將糖放進Oscar口中，然後主動出擊，含著糖的另一端近距離由下而上凝望Oscar，立即電暈Oscar，令對方心跳衝破130bpm。面對超怡的補補進逼，Oscar緊張得滿頭大汗表示：「好熱，我濕晒！」

梁超怡主動將糖放進Oscar口中。（節目畫面）

梁超怡主動出擊，含著糖的另一端近距離由下而上凝望Oscar，立即電暈Oscar。（節目畫面）

Oscar心跳衝破130bpm。（節目畫面）