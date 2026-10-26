「美女廚神」鄭紫欣肥妹仔怒減25磅　參加《一飯封神》獲霆鋒賞識

有「化學系女廚神」之稱的鄭紫欣（Kobe），近日獲壽司連鎖店「爭鮮」邀合作，推出期間限定聯乘產品，將法式精緻料理概念注入日式壽司當中。如果大家有睇由謝霆鋒擔任主評審的美食競技節目《一飯封神》，都對Kobe有點印象，她以製作霆鋒的招牌菜威靈頓牛扒，獲對方賞識而成名，並成功打入12強。不過今日的「美女廚神」其實得來不易，她接受《香港01》訪問時透露，在兩年前因工作關係，163cm高的她，曾暴肥至150磅。「比而家起碼肥3個碼！」最後痛定思痛，決心花8個月時間減走25磅，回復靚靚外形。

有「化學系女廚神」之稱的鄭紫欣（Kobe），近日獲壽司連鎖店「爭鮮」邀合作，推出期間限定聯乘產品，將法式精緻料理概念注入日式壽司當中。（許育民 攝）

訪問當日，Kobe即席製作幾款自創的食品。（許育民 攝）

秘製「威靈頓牛扒」 謝霆鋒都讚有驚喜

人氣主廚鄭紫欣（Kobe），之前在西營盤高街開法國餐廳，因為做威靈頓牛扒已出名，後來去《一飯封神》這個節目，遇到謝霆鋒做評判，他試過都大讚。「因為入面我加入鵝膶腸，好好味，霆鋒都話諗唔到。」這一道菜令Kobe一煮成名。

鄭紫欣（Kobe）因為在《一飯封神》節目，製作威寧頓牛扒已獲謝霆鋒賞識。「入面我加入鵝膶腸，好好味，霆鋒都話諗唔到。」（影片截圖）

之後都獲謝霆鋒邀約參加鋒味音樂節。（受訪者提供）

雖然Kobe最後未能奪冠，但在內地都掀起一個廚師IP熱潮，有不少商演及活動，後來「鋒味」舉行搖滾音樂節，都有邀請參與。「其實《一飯封神》拍攝都好用心，前後拍足三個月，每次拍6至7日，每日早上6點拍到晚上11點，拍足30日。」Kobe早前亦拍下TVB的飲食節目《美食強人》，當中一個環節「神秘美食家」就叫她覺得好玩。「節目邀請最頂級廚師去餐廳試食，然後返錄影廠討論，同一間餐廳同一款食物，有人覺得好食，有人覺得難食，明明同一樣嘢，都可以有不同見解。」

現在鄭紫欣Kobe出場，都會被人冠上「美女廚神」之名，實情她也有過黑歷史。（許育民 攝）

現在Kobe出場，都會被人冠上「美女廚神」之名，實情她也有過黑歷史。「正正是我2018年至2025年做自己餐廳期間，收工都已經凌晨1點，然後會去食燒味飯，有時還會加件奶醬多，食到163cm高的我，肥到150磅，肌肉重量只得88磅。」

Kobe一直不肯公開自己高峰期150磅的相片，這張是開店初期的模樣，比現時略胖。餐廳曾獲陳美齡（左）及二家姐陳曦齡（右）支持。（受訪者提供）

8個月減走25磅 「瘦到有熟客都唔認得我」

做得辛苦志在食，但食得太多又會令自己辛苦。「因為做廚經常要企，企到自己腳痛，於是找營養師，食餐單及戒口，最後花8個月時間，在2024年成功減走25磅。瘦到有熟客都唔認得我。」外形討好了，但又遇上另一個問題。「以前一副廚師外表，行出來客人就知，好有說服力，但現在出來會有人問，識唔識煮呀？係咪得個樣？」但一次又一次的成就，成功讓對Kobe的質疑，不攻自破。