郭柏妍拋清純形象穿低胸晚裝　唯美拍片一動作過大疑春光乍洩

前港姐季軍郭柏妍（Rosita）近年備受無綫（TVB）力捧，憑藉甜美外貌與入屋形象人氣急升，成為新一代當紅小花。一向以清純氣質示人的她，近日在社交平台上載了一段短片大派福利，親自示範唯美拍照技巧，不過卻有眼利的網民發現她疑似不慎露出胸墊，引起網民熱烈討論。



傾前抹玻璃 動作過大露胸墊

在這段短片中，郭柏妍穿上一襲非常華麗的銀色低胸鑲滿水鑽的銀色低胸晚裝，大方展現迷人鎖骨與好身材。影片畫面配上「拍照沒招？試試看」的字句，只見郭柏妍走到一塊佈滿水氣的玻璃前，面露甜美笑容並伸手抹走玻璃上的水珠，隨後便隔着玻璃擺出各種充滿仙氣的Pose，拍出極具朦朧美感的人像照。不過，由於該件晚裝的剪裁十分低胸，有網民指她在傾前抹玻璃及轉換姿勢時動作較大，疑似「失守」不慎露出了走光邊緣的胸墊。

郭柏妍拍片。（片段截圖）

失手露胸墊。（片段截圖）

失手露胸墊。（片段截圖）

下一個鏡頭遮返胸。（片段截圖）

「A0女神」劇接劇 人氣十級跳

現年29歲的郭柏妍自2020年奪得港姐季軍入行後，星途一直扶搖直上。她除了擁有碩士高學歷及著名的「A0」清純光環外，早年更憑藉台慶劇《下流上車族》中「車芊芊」一角贏盡觀眾歡心，並成功勇奪《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女藝員」大獎。近年她的劇接劇備受重用，人氣與身價均十級跳。

郭柏妍近年劇接劇人氣十級跳。（公關提供）

網民急護花 籲做足安全措施

對於今次拍片疑似露出胸墊，不少粉絲都留言大讚影片最後拍出來的照片極具質感，並誇讚郭柏妍這身低胸打扮散發出成熟女人味；但同時亦有大批網民充當「護花使者」，溫馨提醒她下次穿着性感晚裝拍攝時，必定要貼好雙面膠紙及做好安全措施，以免再度走光。

郭柏妍真係好靚。（片段截圖）