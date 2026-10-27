寫不得你｜陳奕迅睇到熱淚盈眶　「好有感覺，最尾忍唔住流眼淚」

由梁祖堯與阮韻珊聯合編劇，梁祖堯、王菀之、谷祖琳、盧鎮業、胡麗英及當奴•唐主演的全新舞台劇《寫不得你 Love at Last Sight》，上周五晚（10月23日）於香港演藝學院歌劇院正式公演，一連21場。演出以來，吸引大批圈中好友到場力撐，包括陳奕迅、謝君豪、葛民輝、楊樂文（Lokman）、方力申、周慧敏、余香凝等，一眾星級觀眾看完均感觸良多，盛讚劇作層次豐富。

由梁祖堯、王菀之、谷祖琳、盧鎮業、胡麗英及當奴•唐主演的全新舞台劇《寫不得你 Love at Last Sight》，上周五晚（10月23日）於香港演藝學院歌劇院正式公演，一連21場。（大會提供）

陳奕迅︰最尾都忍唔住流眼淚

特意前來捧場的陳奕迅（Eason）特別感謝好友當奴（Donald）的邀請，大讚今次演員陣容極之出色：「個劇挖得好深，而且成個節奏一氣呵成，好動人！」Eason 笑言為了保持神秘感絕不劇透，強調觀眾必須親身入場才能感受全場那股龐大的張力，更感性坦言：「我真係好有感覺，睇到熱淚盈眶，最尾都忍唔住流眼淚。」他更極力推薦情侶們一對對入場，相信大家一定會感到極大共鳴；而周慧敏（Vivian）看完後亦由衷讚嘆，直言坊間舞台劇雖然多不勝數，但真正具備頂級舞台劇質素、令她打從心底佩服的，《寫不得你》絕對是其中一套，大讚：「劇本寫得非常好，梁祖堯自編自演亦非常出色！」

陳奕迅大讚今次演員陣容極之出色：「個劇挖得好深，而且成個節奏一氣呵成，好動人！」（大會提供）

周慧敏（Vivian）看完後亦由衷讚嘆︰「劇本寫得非常好，梁祖堯自編自演亦非常出色！」（大會提供）

謝君豪葛民輝齊讚劇情反轉出人意表

謝君豪直言作品「開頭笑到飛起，後尾睇到心翳」，大讚劇情反轉極之出人意表，但為保神秘感堅決拒絕劇透；葛民輝亦表示演出帶來連番驚喜，絕非單純的喜劇，最觸動之處是尾段依然保留了編劇 Melody 與梁祖堯那份「賤賤格格」的獨特幽默，精妙的佈局令人看罷滿心「囉囉攣」；楊樂文（Lokman）則大讚對白與劇本深刻動人，看畢湧現一種戚戚然的感受，更笑稱從未試過如此渴望看別人鬧交，特別推介「有少少年紀的人入場睇，一定會有不一樣的體會」。

楊樂文（Lokman）都特別推介︰「有少少年紀的人入場睇，一定會有不一樣的體會。」（大會提供）

不少人都大讚劇本寫出一對老夫夫妻面對的感情動搖。（大會提供）

方力申憂與太太徹夜「Deep talk」探討未來

劇中赤裸的婚姻與情感描繪同樣深深擊中台下觀眾。新婚兩年的方力申笑言「好後悔同太太一齊嚟睇」，透露臨尾情節緊張得令人透不過氣，太太更肉緊得緊緊握住他的手；他直言故事描繪的 19 年婚姻狀態震撼了二人：「今晚返去太太一定會拉住我展開徹夜『Deep talk』深度探討。劇入面有好多我哋平時會討論嘅話題，睇完之後一定會諗十幾年後嘅我哋會係點，實傾到唔使瞓！」