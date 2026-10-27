張智霖歷年三大惹火言論盤點　失落視帝指：係咪代表TVB唔鍾意我

張智霖（Chilam）近日現身《東張西望》訪問，與陳瀅一同宣傳無綫台慶劇《璀璨之城》。談到女演員拍裸露戲時，Chilam在訪問中笑著還原當時的情況，指張曦雯到後期看到陳瀅和陳曉華都豁出去時，心態變成了：「去到後期少少，當佢見到陳瀅同曉華……『嘩！你哋咁樣？Wait a minute！我可以！』」他續指這是女星戲外的「鬥心」，令他非常崇拜她們，而陳瀅也在旁笑着附和：「良性競爭！」惟這番「唔輸得」論惹來網民質疑，被網民批評以輕佻態度解讀張曦雯對臨時加半裸戲的妥協，同時引網民聯想到袁澧林早前談及於職場遭不合理對待一事。實際上Chilam言論惹火並非一朝一夕，以下為大家盤點Chilam三大惹火言論。

張智霖輕佻拋出「唔輸得論」。（《東張西望》節目截圖）

張智霖爆陳瀅被撥開雙腿特寫場面由監製陳維冠提出。（《東張西望》節目截圖）

拍《衝上雲霄II》怒斥PA派錯通告

2012年拍攝無綫新劇《衝上雲霄II》期間，Chilam突然在自己微博內「開火」，留言斥責《衝上雲霄II》助導（PA）亂發通告，他表示：「我熱裂懇求《衝上雲霄2》的PA（助理編導》同事們，你們另謀高就吧！雖說演戲乃是娛樂事業，但事實上卻需要極認真去對待，亂七八糟的通告，狗屁不通的安排，這樣不單對演員不尊重，壓根就是對電視工業的摧殘，更是對觀眾的蔑視！香港電視劇的沒落靠你們了！」太太袁詠儀當時留言助攻：「嘩！能把EQ是超乎常人的張先生，氣得這樣，你（PA們）真的要打屁股了！你們真的要檢討、檢討！張先生！勿動氣，勿傷身！」

當時監製陳維冠接受記者查詢時解釋，PA發錯5點多通告給Chilam，令他提早了兩個多小時到場呆等，這種情況非首次發生，可能PA太新才會出現混亂情況。當時有網民指PA人工低又要做最辛苦的工作，劇組人數眾多忙中有錯，Chilam應予以體諒。不久後Chilam發文：「我突然頓悟該說對不起的人是我，我不該將標準定得高，是我妄（罔 ）顧了你們的水準！對不起！」

Chilam於微博罵PA。（微博圖片）

失落視帝發表「非親生仔女論」串爆TVB

Chilam憑電視劇《衝上雲霄II》「Cool魔」一角於《萬千星輝頒獎典禮2013》獲得全民票選出獎項「最受歡迎電視男角色」及榮升大馬雙料視帝，可惜當年大熱失落香港視帝，作為非TVB親生仔的他，在台上接過獎項後笑言：「咁係咪代表TVB唔鍾意我呢？點解全民投票我先至攞到嘅？」Chilam續說：「其實親生仔固然之係可愛啦......但係有一種仔女都係好可愛，就係當你需要佢嘅時候，佢會及時出現，呢啲叫義氣仔女。」話音未落已引來在場歡呼聲，不過當時有網民批評Chilam此番說話不夠大方得體，他事後則解釋只是講笑。

Chilam於2013年奪獎時大膽發言，他說：「咁係咪代表TVB唔鍾意我呢？點解全民投票我先至攞到嘅？」（TVB節目截圖）

「滅狗論」惹眾怒

Chilam於2015年接受訪問，言談間講到家中愛犬「帶金」至今仍未能訓練到於指定位置如廁，令他為之氣結，故戲言要將對方人道毀滅，卻因而引起軒然大波，有網民發起抵制Chilam行動，且作出人身攻擊。事後Chilam再受訪無奈道為一時間言語疏忽，並指絕不會拋棄「帶金」。