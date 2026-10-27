直擊吳卓羲拒絕小朋友合照？　完訪問即「找數」抱起影相超暖男

近年吳卓羲（Ron）人氣持續高企，最近由他主演的無綫重頭劇《璀璨之城》正播映得如火如荼，他在劇中飾演富家子弟「官孝君」，與張智霖上演豪門爭產，話題十足。除了劇集備受關注，他與劇中飾演其妻子的張曦雯（Kelly）更被傳出「戲假情真」撻着。兩人不但疑似以流浪貓「冬菇」傳情，早前出席宣傳活動時更不避嫌地打情罵俏，張曦雯更化身調酒師為他炮製特飲。兩人在受訪時互相大讚對方完美，更異口同聲表示想「單獨約會」，這段疑幻似真的緋聞瞬間成為傳媒焦點。

吳卓羲在《璀璨之城》劇中飾演富家子弟「官孝君」。（官方圖片）

吳卓羲和張曦雯早前以情侶色系出席劇集宣傳，面對記者連番追問緋聞及感情進展，兩人不僅沒有絲毫尷尬，還互相「打情罵俏」。（葉志明 攝）

化身暖男 踎低𠱁小女孩展父愛

雖然忙於應付劇集宣傳及各種工作，但一向痛錫粉絲的吳卓羲依然心情極佳。近日網上流傳一段他在戶外活動與粉絲互動的影片。片中可見，身穿粉紅色拼綠色外套的吳卓羲被大批粉絲重重包圍，但他完全沒有表現出不耐煩，反而笑容滿面地與眾人交流，更親自將手上的禮物逐一派發給在場的粉絲，盡顯親民一面。

吳卓羲人堆中派禮物。（Threads＠lemon_littleworld）

跌咗嘢仲親自執。（Threads＠lemon_littleworld）

期間最令人感到窩心的一幕，是當吳卓羲留意到人群中有一位穿著紫色裙子的小女孩時，他特意停下腳步並踎低身子與小女孩平視。他溫柔地將禮物親手遞給對方，又與她親切互動，展現出滿滿的父愛與鐵漢柔情。這一個貼心舉動獲大批網民激讚，紛紛留言大讚他「好有愛心」、「完全冇架子」、「真係好親民」，看來這位緋聞男主角不僅在戲內充滿話題，戲外同樣成功俘虜一眾粉絲的心！

吳卓羲踎低派禮物畀小朋友。（Threads＠lemon_littleworld）

吳卓羲踎低派禮物畀小朋友。（Threads＠lemon_littleworld）

吳卓羲極親民冇架子。（Threads＠lemon_littleworld）

直擊吳卓羲與小朋友合照

除了網民捕捉的片段，《香港01》記者更親身見證吳卓羲的暖心舉動。日前（25日），吳卓羲現身《璀璨之城》宣傳活動，期間小朋友在場中叫「Ron哥哥！我想同你影相」，而吳卓羲則說：「好，陣間，做埋嘢先。」當大家以為只是隨口說說，誰不知在訪問完畢後，吳卓羲真的有兌現承諾，更抱起小朋友拍照，非常有愛。

現場有小朋友大叫想影相。（資料圖片）

吳卓羲有兌現承諾。（資料圖片）

吳卓羲抱起小朋友拍照。（資料圖片）