譚旻萱餐廳老闆舊愛發文疑暗示「被帽」？3月仍情侶裝滑雪放閃

黃澤林與康堤分手不久後，火速換畫戀上譚旻萱（Mandy），被質疑無縫接軌。不過有網民懷疑Mandy同樣零空窗期，其餐廳老闆前男友在Mandy與黃澤林戀情曝光後，於IG連出三story，其中一個貼出綠色手掌，被揣測是暗示「戴綠帽」。翻查男方IG帖文，他與Mandy在今年三月疑穿情侶裝去滑雪，如今情已逝，二人不但已互相unfollow，再見不是朋友，Austin對於女方的新戀情也不想多談，出story：「識我嘅就唔好問我 唔好再send比我 我唔係幾想睇到 人哋嘅事我唔清楚」。

黃澤林與康堤分手不久後，火速換畫戀上譚旻萱（Mandy），被質疑無縫接軌。

黃澤林譚旻萱在球場的互動令二人戀情曝光。（小紅書截圖）

黃澤林譚旻萱場外親密擁抱。（小紅書截圖）

Mandy Tam戀情曝光後，其前男友區顯揚連出幾個story。（IG@austinauhinyeung）

Mandy與Austin三月情侶裝滑雪照放閃

Mandy於2023年被拍到拖住導演男友Christopher一齊去睇騷，當時她大方認愛說：「向來都好樂意同大家分享我嘅生活，好感激大家都畀適當嘅空間我哋，好多謝大家嘅尊重同關心！」而外界卻未必知道，其實Christopher早成「過去式」，她下一任男友為餐廳老闆兼排球教練區顯揚（Austin），二人雖然戀得低調，但IG其實曾露端倪。今年3月，Austin貼出坐吊車去滑雪的二人背影照，身旁女伴身穿灰白色豹紋滑雪裝，而同一時期，Mandy正正發布了身穿同一套衫的滑雪單人照。

Mandy於2023年被拍到拖住導演男友Christopher一齊去睇騷，當時她大方認愛說：「向來都好樂意同大家分享我嘅生活，好感激大家都畀適當嘅空間我哋，好多謝大家嘅尊重同關心！」（Ig@tmh_xd）

她下一任男友為餐廳老闆兼排球教練區顯揚（Austin），二人雖然戀得低調，但IG其實曾露端倪。今年3月，Austin貼出坐吊車去滑雪的二人背影照，身旁女伴身穿灰白色豹紋滑雪裝，Mandy都有like這個帖文。（IG@austinauhinyeung）

Austin身穿豹紋滑雪裝。（IG@austinauhinyeung）

Mandy Tam身穿灰白色豹紋滑雪裝。（IG@austinauhinyeung）

Mandy戀情曝光後Austin稱「唔好問我」 綠色手掌照被指暗示戴綠帽

Austin在Mandy與黃澤林戀情曝光後，連出幾個story，第一個是黑白相，他寫住：「識我嘅就唔好問我 唔好再send比我 我唔係幾想睇到 人哋嘅事我唔清楚」而第二個story他貼上沾了綠色顏料的手掌，發文：「不如大家教下我點洗哩啲 水溶性色素仲好啦」第三個story是乾淨手掌，他說：「大家有心 我冇幫hulk打飛X 冼面奶洗得甩 唔怪得啲女仔落咗妝差咁遠」網民大膽聯想他的綠色手掌照，是暗示自己被「派帽」。

Austin在Mandy與黃澤林戀情曝光後，連出幾個story，第一個是黑白相，他寫住：「識我嘅就唔好問我 唔好再send比我 我唔係幾想睇到 人哋嘅事我唔清楚」（IG@austinauhinyeung）

第二個story他貼上沾了綠色顏料的手掌，發文：「不如大家教下我點洗哩啲 水溶性色素仲好啦」惹來無限揣測。（IG@austinauhinyeung）

第三個story是乾淨手掌，他說：「大家有心 我冇幫hulk打飛X 冼面奶洗得甩 唔怪得啲女仔落咗妝差咁遠」（IG@austinauhinyeung）

Austin背景曝光 曾參與戀綜與Aka有緣無份

37歲、身高182cm的Austin現職餐廳老闆、排球教練及排球員，曾參與ViuTV戀愛真人騷《35+ LOVE》，與趙慧珊（Aka）、楊淇及趙頌茹入camp，他與Aka擦出火花，Aka對他亦㗳晒糖，不過坦言自己未放低之前一段感情。而Austin當時則自爆有10次戀愛經驗，最長的一段關係長達6年，而且單身2年，渴望尋找一段長遠的感情，步入婚姻。他透露喜歡與自己有一定反差但思想成熟、同時可愛的女生，不過最終二人似乎無疾而終，反而Austin之後就成功追到Mandy Tam。

Austin曾參與ViuTV戀愛真人騷《35+ LOVE》，與趙慧珊（Aka）擦出火花，Austin當時則自爆有10次戀愛經驗，最長的一段關係長達6年，而且單身2年，渴望尋找一段長遠的感情，步入婚姻，不過最終二人似乎無疾而終。（IG@austinauhinyeung）

Austin是餐廳老闆。（IG@austinauhinyeung）

Austin（右一）亦是排球教練。（IG@austinauhinyeung）