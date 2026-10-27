「最強小三」五索轉性慳家　Hermès轉攻CHANEL三位數平貨：用10年

現年36歲的五索（鍾睿心）早前被爆與比她大32歲的大生銀行主席馬清鏗有一段長達10年的婚外情，高調曬愛而被封為「最強小三」。五索跟前夫育有一子，之後與馬清鏗先後誕下四子女。五索不時騷出名牌戰利品，近日她似乎轉行平民路線，興奮拍片介紹CHANEL最平貨品，其中一件產品更不用300蚊有找！

「五索」鍾睿心10年前搭上大生銀行主席馬清鏗，相人年齡相差32歲，富貴生活讓她不畏懼任何目光。（資料圖片）

五索突然變慳家介紹平貨

鍾情名牌的五索拍片多以靚貨為主題，以往愛分享Hermès靚袋的她，近來轉換風格，突然變得十分慳家，除了為平民服裝品牌賣廣告外，近日更介紹CHANEL三件最平送禮佳品，分別是鏡子、唇釉和番梘，價錢由290蚊到400蚊不等。五索更興奮指最平的番梘「290蚊咋！」她指可以擺在衣櫃使用，更指10年都用不完，「咁你啲衣櫃全部都會有CHANEL嘅香味啦！」

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

出身草根與富二代前夫前夫奉子成婚

五索曾受訪揭身世，她出身草根，兒時直到18歲一直住在大埔街市的唐樓，於客家人家庭長大，在圍村的傳統觀念中，非常看重「男丁」繼承家產。由於五索與姐姐都是女兒，雖然父母對她們非常愛惜，但五索坦言有無形壓力。五索指出，正因為童年成長比較缺乏安全感，所以長大後鍾意跑車、奢侈品、遊艇和總統套房。五索早於大學已定下「做有錢人」的目標，大學認識了富二代前夫並奉子成婚，被前夫的保時捷吸引，未讀完書便奉子成婚，可惜卻因兩人不合，在兒子出生幾個月後即離婚，大仔8歲起隨前夫生活，分開後母子關係反而比以前更好。

五索突然轉行平民風格。（IG@5kidsokma）

五索介紹CHANEL平貨。（IG@5kidsokma）

原來是一面鏡子。（IG@5kidsokma）

五索介紹番梘。（IG@5kidsokma）