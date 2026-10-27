江華Po長文向麥潔文示愛　甜蜜稱「一生所愛」：青春走到白頭老伴

江華與麥潔文（Kitman）結婚34年，育有一對仔女，33歲大仔陳耀淙投身醫護界，細女陳薔天則繼承媽媽衣缽加入樂壇。江華和麥潔文曾陷婚姻危機，江華在1996年與鄧萃雯因亞視劇集《我和春天有個約會》而擦出愛火，江華試過被傳媒影到連續6日出入鄧萃雯寓所，婚外情斷正。後來麥潔文原諒，與江華重歸於好。江華日前在社交平台分享一段與麥潔文台上合唱片段，並激罕發長文示愛！

江華一家人。（微博@Kitman麥潔文）

江華與仔女感情都不錯。（微博@Kitman麥潔文）

江華甜蜜稱呼麥潔文為「一生所愛」

江華日前在社交平台分享一段與麥潔文台上合唱《分分鐘需要你》片段，片中江華大讚麥潔文：「老婆你今晚真係好靚呀！」之後不忘串嘴：「你啲聽力有啲問題，所以慢咗好多拍。」

江華發長文向麥潔文示愛：「《一生所愛》~這四個字，太美，也太重。年輕的時候唱《一生所愛》，唱的是至尊寶和紫霞仙子的遺憾，覺得愛就是轟轟烈烈、痛徹心扉，是哪怕飛蛾撲火也要撲一次的執著。那時候，我們把愛看作是一場盛大的遇見，一定要有眼淚、有誓言、有驚天動地的過程，才算數。可是，當你真的走過了大半生，再回頭看這四個字，你會發現，它變得不再那麼喧嘩了。一生所（愛），或許是一份熱愛。」

江華分享影片及撰長文示愛。（抖音@江華）

他又指：「一生所愛，或許就是此刻坐在你身邊，那個陪你從青春走到白頭的老伴。你們之間，或許早已沒有了當年的激情，甚至連『我愛你』也很久沒說出口了。但你們之間，有一種更深的東西：是默契，是陪伴，是知道無論發生什麼，轉過身，那個人都在。其實，當人走到某個階段，會發現『一生所愛』並不僅僅是某一個具體的人或事。它是一種能力。是你走過那麼多路、受過那麼多傷、看過那麼多離合之後，依然願意去愛的能力。」