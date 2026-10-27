吳綺莉爆台慶直播扶林百欣被亞姐推跌　伍詠薇4大線索鎖定嫌疑人

1990年亞洲小姐冠軍吳綺莉近日現身伍詠薇、李凱賢（Brian）的HOY節目《九運會客室2》受訪，大爆選美及電視台黑幕！她提到當選後參與亞視台慶直播，當時與另一位非同屆亞姐扶住林百欣出場，著住高踭鞋的她，忽然被該亞姐推跌，更一下仆在攝影機，醜態全入鏡，隨即被工作人員拉走及「照肺」。吳綺莉指事後幕後人員明知那位亞姐推她，但包庇對方，更捉吳綺莉出去後巷鬧足半個鐘，逼她承認是自己做錯，令她委屈爆喊：「嗰件事我真係好大陰影，好唔鍾意俾人屈！」身為1989年亞洲小姐最上鏡小姐的伍姑娘，不斷追問吳綺莉對方身份，輕易掌握4大線索鎖定嫌疑人，推測對方同為1989年亞姐：「同我差唔多高，個名又少一粒字。」更反問：「可以咁得戚嘅人有邊幾個吖？」

1990年亞洲小姐冠軍吳綺莉近日現身伍詠薇、李凱賢（Brian）的HOY節目《九運會客室2》受訪，大爆選美及電視台黑幕！（YouTube@HOY媒體網絡）

選亞姐離奇不見泳衣 吳綺莉憶台慶扶林百欣出場突仆倒

不過，伍詠薇就指聽聞吳綺莉那一屆亞姐很多「鬆踭」事件，問她可有遇過，她說：「我試過泳衣唔見咗，淨係件泳衣，冇咗上身，剩返條褲。」幸好節目組即時安排第二套泳衣補上，而她又自言比較文靜內向，會躲在角落不social，所以未目擊太多黑暗事件。然而，她當選後參與亞視台台慶直播，就發生了一件事，令她留下陰影！吳綺莉說：「你知通常選完之後，頭三名，台慶，梗係老闆出嚟，冠軍亞軍一定扶住老闆，嗰時係林百欣，有幾級樓梯，啲樓梯噴晒煙，我就着住高踭鞋，扶住林百欣，啲機喺我前面，1號機、2號機、3號機咁樣，着燈啦，我就企定定扶住林柏欣。出咗場，3、2、1，嚟喇，登登登凳！企喺度，司儀開始講嘢，我就扶住林伯，中間部機着燈，一着燈嗰陣時，我就成個人仆咗埋部機度！」

伍詠薇就指聽聞吳綺莉那一屆亞姐很多「鬆踭」事件，問她可有遇過，她說：「我試過泳衣唔見咗，淨係件泳衣，冇咗上身，剩返條褲。」（ATV）

遭非同屆亞姐從旁推撞 吳綺莉跌向攝影機即被拉走喪鬧

伍詠薇驚訝問：「點解會咁樣？」吳綺莉說：「我已經着高踭鞋唔慣，再俾人一嘢㧬我，我又冇理由扯住林伯一齊跌，我即刻放手，一嘢俾人㧬，成個人攬住咗部機。（伍詠薇：邊個㧬你？）某人啦，藝人嚟嘅。（伍詠薇：如果你係冠軍，你拖住林伯，預備出場stand by，有人㧬你後面嗰個，一定係一係亞軍一係季軍。）kind of啦，唔係我嗰屆啦。（伍詠薇：即係我嗰屆啦，應該係。）咁上吓啦。」吳綺莉身高5呎10，她指可能自己着完高踭鞋更高，遮住人惹不滿：「遮咗人哋，你明唔明呀？嗰個係我老闆好朋友嚟㗎嘛⋯⋯冇理由見唔到佢，咁我真係俾人一嘢咁樣……」吳綺莉續說：「所有工作人員企喺度，大家都好愕然，我已經俾隔籬嗰個人一扯扯咗我出鏡，因為我撲咗埋個鏡頭度，我擋住咗個鏡頭，咪就係扯我出去，跟住我就唔喺林伯隔籬。（伍詠薇：嗰個人係咪上咗嚟？）我估係啦，我就俾人捉咗去後巷鬧，鬧咗半粒鐘，妝都落埋，唔使出鏡。」

吳綺莉憶述被推跌後情況：「我已經俾隔籬嗰個人一扯扯咗我出鏡，因為我撲咗埋個鏡頭度，我擋住咗個鏡頭，咪就係扯我出去，跟住我就唔喺林伯隔籬。我估係啦，我就俾人捉咗去後巷鬧，鬧咗半粒鐘，妝都落埋，唔使出鏡。」（YouTube@HOY媒體網絡）

被屈缺席綵排留陰影 吳綺莉喊足半小時：好唔鍾意俾人屈

事件發生在直播時候，所以非常「大鑊」，而亞視向記者交代指吳綺莉當日冇綵排，對此她非常委屈：「嗰件事我真係好大陰影，好唔鍾意俾人屈！佢話『嗱，你今日冇嚟綵排，係你錯呀！』係咁鬧，我咪喊足半個鐘，因為我有綵排，一早喺度化晒妝set晒頭，所有嘢都做晒，點解要屈我話冇綵排？嗰時我好唔開心，又唔可以出聲。幾十年後我見到嗰個拉我出去鬧嗰個人，我都係唔打招呼㗎。」伍姑娘問，這是否代表鬧吳綺莉那位幕後都知道她被人推跌而選擇包庇，吳綺莉說：「梗係啦！（伍姑娘：可以咁得戚嘅人有幾個吖？）」

吳綺莉指，自己被亞視逼食「冇綵排」死貓，使她非常委屈：「嗰件事我真係好大陰影，好唔鍾意俾人屈！佢話『嗱，你今日冇嚟綵排，係你錯呀！』係咁鬧，我咪喊足半個鐘，因為我有綵排，一早喺度化晒妝set晒頭，所有嘢都做晒，點解要屈我話冇綵排？嗰時我好唔開心，又唔可以出聲。」（YouTube@HOY媒體網絡）

伍詠薇追問涉事亞姐身份 4大線索鎖定嫌疑人

伍姑娘幾度追問推跌她的嫌疑人身份，又說：「㧬你嗰個我知邊個，即係89同90年之間啦，嗰個人一定係我嗰屆嘅！」吳綺莉似是不敢回答，說：「咪就係你囉。」之後吳綺莉再多給一個提示：「嗰個人仲要矮我好多，佢矮過你。」但伍姑娘卻糾正：「其實同我差唔多高，個名又少一粒字嗰啲啦，唔好講佢喇都係。」綜合二人答案，可以得出的結論是，推跌吳綺莉的是1989年亞姐、名字兩個字、身高與伍詠薇（官方高度166cm）差不多、與林百欣關係密切。

伍姑娘鎖定嫌疑人特徵：「其實同我差唔多高，個名又少一粒字嗰啲啦。」（ATV）