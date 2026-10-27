朱敏瀚讚舊愛陳曉華激情戲畫面靚　周嘉洛無懼看友台劇：咩都會睇

周嘉洛和朱敏瀚兩兄弟，早前與高海寧一起到韓國拍攝全新旅遊節目《Grand住去首爾》。三人昨日（26日）一同於將軍澳電視城出席選出活動。玩遊戲期間，兩位肌肉男除了即席做Gym展示「力的表現」外，朱仔即席表演獨門「口技」用口剝蝦殼，技驚四座。

周嘉洛和朱敏瀚，聯同高海寧出席TVB全新旅遊節目《Grand住去首爾》記者會。（盧振輝 攝）

朱敏瀚展示「口技」

朱仔接受《香港01》訪問時，被問到可有常以這「口技」哄女仔開心？他笑指以前從不覺得這是一個技能，只是一種平常的飲食習慣，但身邊朋友初次見到確實會目瞪口呆；嘉洛即附和：「我第一次見到嗰陣都話：『哇，勁喎！』」笑問嘉洛有否叫朱仔「過兩招」，嘉洛即大嘆：「我試過啦，我唔得呀！我幻想唔到隻蝦喺佢個口入面到底點樣經歷，先可以畀人剝晒出嚟。」至於問到朱仔可曾為女朋友用口剝蝦展現體貼？他即尷尬笑回：「咁多多少少都有啲口水㗎嘛，唔好啦，都係用返手啦！」

朱仔在活動上即席表演獨門「口技」用口剝蝦殼。（盧振輝 攝）

與金鐘國同框操肌 朱敏瀚大讚「好香」

提到今次《Grand住去首爾》，二人表示除了有高海寧帶領他們去嘆美食外，最大驚喜莫過於與韓星金鐘國同框健身。朱仔坦言：「去之前，幕後話有機會同金鐘國拍嘢，我都覺得：『唔好吹啦？』去到嗰日，佢行出嚟嗰刻，我仲心諗：『呢個係咪臨演嚟㗎？』點知一睇，唔係，真係佢本人！而且佢教我哋唔係純粹拍嘢做效果，係真係真心想教我哋，將佢認為好嘅skills傳畀我哋，好真誠。」嘉洛大讚金鐘國運動能力強：「佢嘅運動能力真係好好！佢唔係淨係睇落去勁，佢係真係實用型、好機能性。佢成身嘅肌肉都係睇得又打得嗰種！」

朱敏瀚和周嘉洛好興奮節目中可以同金鐘國一起做gym。（盧振輝 攝）

最好笑的是，朱仔在接受指導期間竟然情不自禁「狂聞」對方，更直指金鐘國散發體香。記者笑指沒想到他有此癖好時，朱仔解釋：「唔係！因為嗰個動作，我喺佢後面，感受緊佢嘅肌肉。距離好近，咁就聞到陣香味，不自然咁樣就講咗句：『哇，好香啊！』」朱仔甚至忍不住用手觸摸對方的肌肉質感；而嘉洛亦「唔執輸」，笑言：「我都有摸㗎！我真係感受佢嗰嚿肌肉囉，不過冇特別嘅私心話想摸多啲、摸耐啲。但朱仔就真係好欣賞。」

朱敏瀚和周嘉洛在活動上展示「力的表現」。（盧振輝 攝）

回應陳瀅、陳曉華《璀璨之城》大尺度演出

另外，台慶劇《璀璨之城》近日熱播，朱仔舊愛陳曉華（Hera）及嘉洛的緋聞女友陳瀅在劇中均有大尺度突破性演出，引起網民熱議。嘉洛坦言雖然未看該場完整戲份，但各大社交平台及討論區都被洗版，所以都有看到。對於有網民覺得賣弄性感？他直言：「我無睇文字啊，淨係睇咗新聞嘅畫面咋，畫面咁正。」嘉洛隨後補充，自己完全不認同外界批評陳瀅「賣弄色情」的看法，會否很肉赤？他表示：「我冇肉赤嘅，我覺得做演員，喺唔同嘅場口都一定會有機會面對到呢啲戲份。但客觀咁講，真係要睇返整場戲，先至可以有comment。」

陳瀅在台慶劇《璀璨之城》有大膽演出。（劇集截圖）

周嘉洛坦言尚未收看陳瀅該場大尺度戲分的片段，故不便評論。（盧振輝 攝）

日前適逢陳瀅生日，問嘉洛有何表示？他透露稍後會一齊吃飯補祝對方生日。提到外界覺得二人關係好似變疏遠？嘉洛直言：「完全冇喎！好friend！（之前講到好似降Grade咁？）幾時有降Grade呢？一直都係好朋友！friend到不得了。」

至於舊愛陳曉華（Hera）在《璀璨之城》中與張智霖的的激情戲表現，朱敏瀚坦言有看該集：「我有睇第一集，我覺得首先個事情同劇情發展都非常之正常，我又唔覺嗰場有啲咩特別。我自己點解會睇，係因為之前夜晚重播《十月初五的月光》，見到張智霖加澳門，我覺得一定要支持下。（覺得該幕激情戲如何？）我覺得嗰場尺度上唔係話特別點樣，我覺得成件事正常囉。我哋作為演員，可能外界會特別focus喺呢啲場口，但作為演員係睇成場戲，會睇點解會咁樣發生，而唔係淨係睇呢度錫、嗰度錫。錫之前點解會咁？錫完之後佢哋關係點？唔可以淨係focus喺焦點度。（個畫面靚唔靚？）靚，而且有好多一shot落嘅畫面，同埋我哋拍呢啲場口，幕前幕後都好花心機去配合燈光同鏡頭，唔係大家想像中好似平時喺屋企咁接吻。」

陳曉華與張智霖這場激情戲也相當破格。（劇集截圖）

朱敏瀚大讚舊愛陳曉華專業。（盧振輝 攝）

「三太」「KC」強勢回歸《愛·回家》 嘉洛稱拍宣傳片純屬煙幕

談及近日《愛·回家之三代同糖》迎來「三太」樊亦敏和「KC」歐瑞偉回歸，問到早前曾拍片幫手造勢的嘉洛，可有收到通知「回家」對撼友台處境劇？嘉洛笑言：「三太回歸緊係好啦！佢同KC係好正嘅組合，期待佢哋同新鮮組合擦出火花。至於我嗰條片，煙幕嚟嘅啫！我都係受上面的指示拍少少嘢，其實我自己都唔知發生咩事。當日做完嘢通頂，睡醒收到訊息突然話要拍片。暫時真係沒有收到通知要返去（客串）。（如果召你回去救亡呢？）我梗係聽公司指令，尊重公司決定。」談到《三代同糖》今周開始對撼友台新處境劇《你的保安李寶安》，問他會否都會觀賞對手的作品，看看兩者有何優缺點？嘉洛笑言：「我連《璀璨之城》都未睇，未必處理到太多嘢住。（會唔會唔敢睇隔離台嘅劇？）唔會啊，我覺得有時間先囉，有時間就咩都會睇。」

周嘉洛稱會否「回家」，一切看公司指示。（盧振輝 攝）

被問好友JW土耳其秘婚 兩兄弟口密封口

提到好友JW（王灝兒）早前傳出疑在土耳其秘密完婚的消息，當問到他們恭喜了對方沒有時，兩人都非常口密。嘉洛反問記者：「你firm唔firm㗎啲資訊？你要confirm先得！」問到他們可有向當事人求證？兩人異口同聲表示：「冇喎。（你哋有冇去土耳其啊？）冇份啊！」被問到如果JW真的結婚卻沒有邀請他們會否生氣，兩人抵死的態度：「又冇喎！」朱仔續言：「我覺得佢哋成班人去旅行係開心嘅，但少咗我哋兩個，佢哋都唔會開心嘅。」周嘉洛隨即笑補充：「係替佢哋可惜囉！」