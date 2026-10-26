《你的保安李寶安》首播口碑有讚有彈 YouTube連播四集搶點擊

TVB與HOY的電視大戰今晚開始，兩台爭奪晚上八點黃金時段收視，由於TVB《三代同糖》開播初時收視、口碑較弱（最近兩周收視回升，上周最高18.1，相較最低15.6，上升了2.5）所以HOY 的處境劇《你的保安李寶安》令網民有所期待。

今晚(26日）《你的保安李寶安》首播，同時HOY YouTube 頻道更上載了首四集，明顯HOY更重視網上的點擊，而《你的保安李寶女》故事以一橦高級屋苑「臨海峯」作為背景，由保安主任李寶安（李尚正飾）同一班保安員盧頌恩（妹姐）、麥沛東、曾睿智及王耀宏在大廈發生的故事。

《你的保安李寶安》在YouTube上載了四集，首集播放兩小時有超過三萬觀看次數。

不少網民期待今晚《你的保安李寶安》首播，首集劇情通過李寶安亦招聘保安，而介紹各人物出場，而劇中對白有很多「抽水位」，例如「正所謂，「正所謂，柳暗花明又一村，古天樂女朋友都變宣萱」，又 MIRROR 副隊長 AK（江𤒹生）中文名，妹頭劇中飾演畢好彩，在自我介紹時說：「我阿哥叫𤒹生，畢𤒹生，不過唔係個個都識講個『𤒹』字，好多人叫佢做『畢畢生』。」有網民覺得對白設計有心思，但亦有人覺得老土。

首集有網民覺得好笑，亦覺得劇中有很多細節位，但亦有人覺得首集未能令人自然笑，節奏太慢，燈光太暗，亦有人覺得劇中太多meme，影響劇集節奏等。