璀璨之城｜高海寧揭張曦雯半裸戲內幕：嗰場戲我喺現場！

TVB台慶劇《璀璨之城》連場大膽性感戲份引發全城熱議。繼第一集有張智霖肉搏陳曉華；劇中陳瀅除衫兼「腿張開」一幕，早前令通訊事務管理局接獲25宗投訴；其後再爆出張曦雯（Kelly）拍攝時被監製陳維冠臨場加戲「剝剩底褲」，張智霖及吳卓羲附和，最終在江美儀及袁詠儀「說服」下無奈妥協，雖然張曦雯日前出席活動否認「被施壓」，但引起外界關注。高海寧（高Ling）昨日（26日）出席新節目《Grand住去首爾》記者會時，就觀眾質疑劇集靠「賣弄性感」吸引收視作回應。

高海寧出席全新旅遊節目《Grand住去首爾》記者會時，她大讚周嘉洛和朱敏瀚是好「旅行腳」，今次與二人去首爾，感覺似真正去旅行多過工作。（盧振輝 攝）

角色非以色相示人 人設無親密戲

對於部分網民認為劇集情慾鏡頭過多，感覺有點「變質」。高Ling坦言每場戲都有其存在價值：「其實我哋唔係無端端、好唔合理咁拍一場戲出嚟，反而留低呢場戲，係想帶出個訊息。我覺得觀眾有唔同聲音我哋都要聽。（網民覺得靠鹽花吸收視？）我作為演員唔會咁樣睇，我相信每個演員都好專業，知道點樣去演繹，每場戲都係導演、監製同演員一齊傾完，覺得咁樣表達最好、最能體現角色性格同劇情發展，先會選擇呢種方式。我會相信佢哋用專業角度去展示呢件事。」

陳瀅劇中大尺度戲份引起全城熱話。（劇集截圖）

陳曉華劇中與張智霖的激情戲也相當破格。（劇集截圖）

被問到劇中與張智霖有關係的陳瀅、陳曉華均有較大膽的戲份，她在劇中飾演妻子是否有類似演出，高Ling表示其角色定位截然不同：「我無喎！我個角色本身就唔需要，最親密就係結婚嗰場。我哋係因為利益綑綁埋一齊，擺到明無愛情感覺，成個過程都係諗點解決問題、或者佢逼我做唔想做嘅嘢，當我係一粒棋子。由頭到尾我都無呢啲場口。」問到可有事先講明不拍這類場口？高Ling補充道：「身為演員我唔會拒絕拍親熱戲，最緊要係睇合唔合理、有無需要咁做，有需要我都會咁做。（陳瀅嘅尺度都OK？）佢嗰場戲係好大目的性去接近張智霖，坦蕩蕩畀對方睇我係唔會呃你。」

高海寧親解《璀璨之城》情慾戲爭議。（盧振輝 攝）

揭張曦雯拍脫衣戲現場 現場排練三、四個鐘

早前有傳張曦雯被遊說僅脫剩內褲，引起外界對拍攝手法是否尊重女性的討論。高Ling透露該場戲自己亦在現場，並還原當時情況：「嗰場戲我喺現場㗎！Kelly都有同我講過『佢哋想咁樣拍喎』。我當時同佢講：『最緊要係你自己覺得點咁樣舒唔舒服。』因為如果演員自己唔舒服，係演唔出嚟㗎，會有好多雜念干擾，做唔好個角色。」

早前爆出張曦雯（Kelly）拍攝時被監製陳維冠臨場加戲「剝剩底褲」。（IG@kelllycheung）

對於導演迫演員妥協的傳聞，高Ling強調過程經過充分溝通，現場極具挑戰：「現場完全無威逼呢件事，大家只係討論。因為嗰場戲重點喺Kelly度，情緒起伏好大，為咗捕捉最飽滿嘅情感，最後決定用『一take過』手法去拍，好高難度。我哋行位、對白排咗成三、四個鐘，完全唔係大家諗到咁。」她又指張曦雯在拍攝前亦有向袁詠儀和江美儀兩位很Friend的前輩徵詢意見，整個團隊非常尊重演員的意願。

高海寧表示張曦雯拍攝該場爭議戲時，自己也在場。（盧振輝 攝）

親熱戲獲男演員極度保護 「佢哋驚過我」

入行多年的高Ling曾拍攝不少性感場面，直言每次拍攝時，劇組都會清晰跟她講清楚，讓她事前做好準備，「講真，話就話露成個背脊或者點樣，但你都會打底㗎嘛。」問到過往曾否遇上不舒服的拍攝經驗？她直言沒有，在公司拍劇一直得到妥善保護，男對手甚至比她更緊張：「好多時現場不論工作人員定對手，都好希望你安心同尊重你嘅感受。特別係男演員，佢哋真係『驚過你』！事前會講得好仔細，例如話『我一陣可能摸一摸你手臂，唔會點樣，輕輕掂過』，又會問『你OK嗎？我一陣攬一攬你條腰你OK嗎？』。佢哋一定會問咗先，所以我反而覺得自己受咗好多保護。」

高海寧相信公司劇組同事都很專業。（盧振輝 攝）

提到有傳陳瀅劇中大膽戲份，私下遭導演向外傳閱。高Ling稱日前活動中聽陳瀅所講，大家誤解了意思，其實沒這樣的事。對於過往在《反黑路人甲》等劇集中的性感特寫鏡頭會否擔心外流，高Ling直言：「我哋去到拍攝現場，其實已經做足安全措施，自己一定會確保唔會走光或發生任何意外，而且那些鏡頭點拍事前都溝通好，例如《反黑路人甲》，佢係先影我個樣，再移到下面（胸前），最後再移返上個樣。導演事前講明，大家心裡有數，就算拍多次都係同樣鏡頭。我相信大家都好專業，拍出嚟嘅鏡頭一定係有用。」

高海寧在劇集《反黑路人甲》都有性感特寫鏡頭。（劇集截圖）

高海寧不擔心昔日性感特寫鏡頭遭外流。（盧振輝 攝）

首爾奢華遊歎米芝蓮 獲安排跟「小鮮肉」約會

另，談及今次節目的拍攝感受，高Ling表示有周嘉洛和朱敏瀚這兩個旅行腳非常開心，而且還是一次非常Grand（奢華）的體驗，期間到訪了多間米芝蓮高級餐廳、入住靚酒店，又深入體驗韓國當地的品茶與品酒文化，更驚喜與韓星金鐘國一同健身。不過最令她難忘的，莫過於節目組特意安排她與一位年約31歲的韓國男士配對約會：「製作組好有眼光，幫我安排咗一個好有才華嘅韓國男仔同我一齊整陶藝。佢好自律，每日朝早五、六點就起身健身，身型好好，我哋私底下喺鏡頭後仲好多偈傾！而家都有IG聯絡下。」

高海寧在今次旅程中，獲節目組安排跟「小鮮肉」約會。（盧振輝 攝）

高海寧談及擇偶條件時，坦言年齡只是一個數字，最重要是思想溝通及成熟度。（盧振輝 攝）

擇偶不在乎年齡數字 「我希望另一半好似爸爸咁」

被問到對方年齡比自己小，能否接受年紀較輕的「年下男」追求時，高Ling坦言年齡只是一個數字，最重要是思想溝通及成熟度。但她亦笑指自己私下有「家姐包袱」，容易把弟弟輩當成細佬照顧，所以更傾向尋找能依靠的成熟伴侶：「因為始終細過我嘅男仔，我好容易代入咗做家姐嘅心態去take care佢，但其實我係想人哋照顧我多啲。如果問我，我會希望另一半好似爸爸咁，喺我遇到解決唔到嘅事時可以陪住我。兩個人相處係流動嘅，我有脆弱嘅時候對方可以強大，對方需要安慰時我又可以做個靠山。」