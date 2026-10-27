江美儀被質疑假善心　朱敏瀚撐為人有義氣　周嘉洛：做戲做人都好

周嘉洛和朱敏瀚昨日（26日）齊齊現身將軍澳電視城，宣傳他們與高海寧一同主持的全新旅遊節目《Grand住去首爾》。兩人皆對高海寧這位「旅行腳」讚不絕口。嘉洛表示：「好開心！高Ling真係一個好嚮導，佢會guide住我哋，話畀我哋知有咩係好嘢。特別係我，我自己旅行經驗好少，今次係我第一次去韓國，第一次有包機嘅體驗，又去首爾，又食咗好多米芝蓮餐廳。佢真係食嘢嘅專家，連好難得嘅餐廳佢都Impress到！」

周嘉洛和朱敏瀚齊齊現身將軍澳電視城，宣傳他們與高海寧一同主持的全新旅遊節目《Grand住去首爾》。（盧振輝 攝）

力撐前輩江美儀為人真誠

談到另一位曾與二人合作的前輩江美儀，早前因節目《一個好人》捲入被質疑「做騷、假善心」的風波。朱仔和嘉洛皆表示沒有留意事件，但力撐江美儀為人。朱仔表示：「美儀姐平時對我係好好、好錫我，非常體貼。我哋上一輯《試真D》去內地拍攝時間長啲，喺佢身邊，基本上係照顧晒我哋嘅起居飲食，有啲似媽媽咁。所以佢對我嚟講係一個好有義氣嘅人，記得上輯我同曾展望要落一個好污糟嘅溫泉，佢會即刻幫我哋向幕後了解點解要我哋咁，佢係會為朋友出頭嘅人。」

朱敏瀚表示拍《試真D》時，江美儀對他很好；而周嘉洛亦力撐江美儀為人真誠。（節目截圖）

嘉洛贊同朱仔的說法：「我哋除咗合作《試真D》，仲有啲劇集，佢做過我阿媽，其實佢真係成個媽媽咁。佢亦都好錫我，大家喺《試真D》相處起嚟好舒服；之前拍劇又係咁，無論做戲、做人，對我嚟講都係好好。有義氣、照顧後輩、直率，喺佢面前完全冇任何猜猜度度，感覺好真誠。」