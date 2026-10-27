冼靖峰舉辦香港首個個唱勁感恩　獲主辦單位和歌迷力撐

冼靖峰 Archie 將於12月6日(星期日)晚，在麥花臣場館舉行《ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG 演唱會》，這也是Archie在香港的首個個唱。票價分別為$1280 (VIP) 、$880、$580三種，VIP門票福利可觀看綵排及1對1合照，10月26日早上10時起於Patotix、鄰住買提供優先購票服務。

冼靖峰 Archie 將於12月6日(星期日)晚，在麥花臣場館舉行《ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG 演唱會》。(胡凱欣 攝)

大會特別隆重其事舉行記者會，Archie 現身出席分享《ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG 演唱會》的相關詳情。Archie 表示很感恩得到主辦單位和歌迷的支持，令他在香港的首個個唱可以夢境成真，雖然他正忙於劇集拍攝，但他和製作團隊會把握時間開會，儘快把歌單確實以便安排練習。Archie續說每天也會抽時間操練體能和身型，會否在演唱上show肌則未作決充，最緊要視乎出來的效果。

Archie 表示很感恩得到主辦單位和歌迷的支持。(胡凱欣 攝)

Archie續說每天也會抽時間操練體能和身型。(胡凱欣 攝)

Archie透露今次演唱會也有跳舞部分，現已開始排練，但排舞師說這首歌的舞步比較複雜，叫他選擇另一首快歌，不過這是他很喜歡一首歌，所以他沒有放棄，反而會把這首歌練到最好，送給所有入場支持他的觀眾。至於嘉賓人選暫時要先保持神秘感，只可以說是在Archie的事業路途上有所影響，希望大家拭目以待。

嘉賓人選暫時要先保持神秘感。(胡凱欣 攝)

在記者會上，經理人樂易玲也在台上大讃Archie非常自律，由他初初參加比賽，不斷進步到可以獨當一面，所以他首個香港個唱絕對值得大家支持。

贊助商送上設計具有功能性的枕頭。(胡凱欣 攝)

經理人樂易玲也在台上大讃Archie非常自律。(胡凱欣 攝)

樂易玲、冼靖峰。(胡凱欣 攝)

樂易玲、冼靖峰、翁嘉穗。(胡凱欣 攝)