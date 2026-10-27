方健儀遭傳輕生　發文怒轟AI假新聞及立刻澄清：這次實在太離譜

資深傳媒人方健儀近日在社交平台轉發《am730》專欄，回應疑似由AI生成、訛稱「方健儀輕生……直言喘唔過氣」為標題的YouTube影片。她過往相信謠言止於智者，但今次假消息涉及輕生：「但這次實在太離譜，因為胡亂編造他人做傻事的假消息，可能造成錯誤榜樣，大數據若信以為真並大肆廣傳，後果更不堪設想。為此，我立刻澄清。」

方健儀遭傳輕生。(ig@akinafong)

拆解假消息氾濫三大主因

方健儀引述港台技術同事分析，部分人利用AI語音捏造名人出軌、破產或患絕症負面消息。更指出藉流量牟利、網民的八卦心態、加上辨別能力不足，是助長謠言傳播的三大原因。

方健儀引述港台技術同事分析。(ig@akinafong)

促令造謠者承擔實際後果

其同事認為，要遏止網絡造謠亂象，除了鼓勵具判斷力的網民在留言區挺身而出，澄清失實資訊並直接指出創作者的問題，更重要的是讓造謠者承擔實際後果。單靠網民反駁並不足夠，唯有令散播謠言的人為其行為負責，才有望有效減少亂象。

方健儀。

籲平台切斷利益鏈守護真相

方健儀主張軟硬兼施，平台應完善舉報機制，取消屢次發布虛假內容帳號的分紅資格，切斷利益鏈。若假影片危害公眾心理健康，受害者亦可考慮追究法律責任。在真假難辨的年代，她呼籲大眾保持理性，不要盲目跟風，更要拒絕轉發謠言。每一次查證、每一句澄清，都是守護真相的力量：「大家的理性，就是在低壓環境中，對抗惡意最溫柔的力量，但願我們一起成為那一道驅散迷霧的曙光。《世上還有「智者」嗎？》」