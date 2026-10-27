關智斌海盜船長造型去萬聖節音樂派對　自創IP米丸、肉丸變打卡位

由尖沙咀中心及帝國中心主辦、香港旅遊發展局全力支持的大型萬聖節Cosplay DJ派對「TST East Halloween Beats」，將於10月17、24及31 日，連續三個星期六於尖沙咀東部麼地道花園舉行，本地及國際人氣DJ輪流坐鎮，打造這場萬聖節標誌性的音樂盛事。每星期不同主題，召集Cosplay愛好者和想趁住萬聖節變裝慶祝的本地市民及來自世界各地的旅客，參與這場融合萬聖節 Cosplay 文化及電音派對的狂歡慶典，一齊「#尖叫尖東」！

關智斌海盜船長look搶先慶祝萬聖節。

一身型格海盜船長造型參與尖東戶外Cosplay Party「TST East Halloween Beats」，一出場引來全場過千觀眾歡呼

一身型格海盜船長造型參與尖東戶外Cosplay Party「TST East Halloween Beats」，一出場引來全場過千觀眾歡呼。

萬聖節是一年一度扮嘢的狂歡節日，關智斌（Kenny）上周六（10月24日）悉心打扮率先「應節」，以一身型格海盜船長造型參與尖東戶外 Cosplay Party「TST East Halloween Beats」，一出場引來全場過千觀眾歡呼。Kenny 於台上與DJ Delta T聯乘以連環快歌《夢不落派對》及《La La 世界》炒熱現場氣氛，多位小朋友以不同萌爆角色造型伴舞，營造出熱情狂野又鬼馬可愛的畫面，齊齊加入一場狂想音樂派對！

Kenny 於台上與DJ Delta T 聯乘以連環快歌《夢不落派對》及《La La 世界》炒熱現場氣氛。

Kenny 於台上與DJ Delta T 聯乘以連環快歌《夢不落派對》及《La La 世界》炒熱現場氣氛。

除了落力演出，Kenny親自創作的IP角色「米丸」及「肉丸」更化身成萬聖節限定打卡裝置首度登場！ 圓潤搞怪的造型為現場增添俏皮玩感，與周圍經典的霓虹光影相得益彰。Kenny 於活動開幕前更專程到場簽明及拍照留念，看到創作的角色「長大」得如此巨型，高興表示：「創作『米丸』及『肉丸』是為了令大家可以於生活中發掘當中的幽默，氹大家開心。今次他們第一次變身成為大型的打卡裝置，覺得有點不可思議，之前一直於電腦熒幕見他們，一夜之間長大到 4 米咁高，長大得有點太快！一隻是天使，一隻是魔鬼，啱晒萬聖節的主題，大家快點來跟他們拍照留念，會場更會率先發售他們的頭巾，希望大家多多支持。」

Kenny 親自創作的IP角色「米丸」及「肉丸」更化身成萬聖節限定打卡裝置首度登場