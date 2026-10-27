謝天華兒子暴風式長大與父十足餅印　愛妻曾捱針接受4次人工受孕

現年59歲的謝天華效力無綫多年，由舞蹈員跳到成為劇集男主角，期間演過多套受歡迎劇集，當中最經典一定是他在劇集《神鎗狙擊》一幕「單手攀石傾電話」，以及《學警狙擊》飾演的「Laughing哥」梁笑棠，後者更令他奪得「最佳男配角」，攀上事業高峰。近年謝天華雖然已減少拍戲拍劇，但他與張智霖、陳小春、梁漢文、林曉峰、周柏豪和吳卓羲演出的綜藝節目《大灣仔的夜》在內地大受歡迎，撈得風生水起，由綜藝、商演到演唱會工作機會不絕，人氣依舊。

謝天華效力無綫多年，由舞蹈員跳到成為劇集男主角！（片段截圖）

謝天華在劇集《神鎗狙擊》一幕單手攀石傾電話，至今仍令觀眾非常難忘。（《神鎗狙擊》截圖）

「大灣仔」這個牌頭，令謝天華等人在內地撈得風生水起。（微博@大灣仔的夜）

謝天華一對仔女暴風式長大

近日謝天華一家四口到成都旅遊，日前在當地一間人氣餐廳被粉絲野生捕獲後，再帶一對仔女去睇熊貓。謝天華一對仔女完美遺傳了爸爸的明星基因，11歲大仔謝浩飛五官深邃，身高已到爸爸肩膀，與謝天華十足餅印，甚有星味。而8歲細女Mia樣子甜美，餵兔子時更對著鏡頭擺調皮姿勢。

近日謝天華一家四口到成都旅遊。（小紅書）

謝天華大仔仔謝浩飛五官深邃，身高已到爸爸肩膀。（小紅書）

謝天華愛妻曾捱針接受4次人工受孕

謝天華與拍拖12年的太太李天恩（Tina）於2005年結婚，可惜婚後十年一直求子未果，兩人不惜花費60萬港元，接受4次人工受孕療程。期間Tina捱針受皮肉之苦，終於在2015年順利誕下大仔。不過兩人想湊個好字，直到2018年，Tina以45歲高齡誕下細女Mia。